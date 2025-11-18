Katia Condos compartió imágenes de la reunión íntima donde su hija lucía sonriente, pero la ausencia de Federico Salazar en las fotos ha desatado dudas.

Federico Salazar se ausenta de celebración de quinceaños de su hija menor | Composición: Wapa / Captura de pantalla Instagram

La celebración por los 15 años de Siena, la hija menor de Federico Salazar y Katia Condos, despertó una ola de reacciones en redes sociales. La adolescente tuvo una fiesta íntima y familiar, marcada por una decoración sencilla pero llena de significado. Las imágenes compartidas rápidamente captaron la atención del público. Sin embargo, un detalle en las fotos generó preguntas entre los seguidores.

Siena, la hija menor de Federico Salazar y Katia Condos, celebra sus 15 años en reunión familiar

La familia Salazar-Condos volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras la discreta, pero emotiva celebración por los 15 años de Siena, la menor del hogar. La adolescente recibió su nuevo año rodeada de una decoración cuidada y un ambiente hogareño, en una reunión pequeña que priorizó lo íntimo y personal.

No obstante, un detalle generó curiosidad entre los seguidores: en las imágenes difundidas por Katia Condos no aparece Federico Salazar, lo que llevó a muchos usuarios a preguntarse si el periodista estuvo o no presente en el encuentro familiar.

En Instagram, la actriz compartió una serie de fotografías donde la cumpleañera luce sonriente, ubicada frente a una mesa decorada con bocaditos, arreglos delicados y una torta preparada especialmente para la ocasión.

“¡No puedo creer que ya tengas 15, mi princesa! Tus abrazos, tu sentido del humor, tu nobleza, esa forma empática con la que te mueves en la vida, llenan nuestros corazones de infinita felicidad. ¡Que disfrutes tu día! Y que el camino que elijas esté lleno de risas, de amor, de paz y de todo lo que tu corazón desee. ¡Te amamos!”, se lee en el post de la actriz.

La publicación se llenó de mensajes cariñosos dirigidos a la joven. Entre ellos, destacó el comentario de Rebeca Escribens: “Mi Siena hermosa”. Almendra Gomelsky también escribió: “Flacuchenta hermosa, feliz vida”. Y Denisse Dibós sumó un afectuoso saludo: “Sienita bonita, qué criatura tan especial”.

La interacción de Federico Salazar no pasó desapercibida: el periodista únicamente dejó un ‘me gusta’, gesto que reavivó las especulaciones sobre su presencia en la reunión.

Federico Salazar y su postura frente a una posible participación en ‘El Valor de la Verdad’

