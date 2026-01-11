El conductor Fernando Díaz protagoniza inesperado momento. Durante una emisión en vivo, presentó a su perrita Pipoca y sorprendió al comer croquetas.

Un inesperado momento televisivo convirtió a Fernando Díaz en tendencia en redes sociales. Durante una transmisión en vivo de ‘Arriba mi gente’, el periodista protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral. Lo que inició como una presentación tierna de su mascota terminó generando sorpresa entre los televidentes. El clip no tardó en circular con fuerza en TikTok y otras plataformas.

Fernando Díaz sorprende comiendo croquetas de su perrita Pipoca

Durante una emisión en vivo de 'Arriba mi gente', el comunicador decidió compartir pantalla con Pipoca, su perrita y fiel acompañante, generando ternura entre los televidentes… hasta que la escena dio un giro impensado.

Lejos de limitarse a mostrar a su mascota, Fernando Díaz sorprendió al público al llevarse a la boca una de las croquetas que minutos después serviría a la Bichón Frisé. “Ella come por lo general, croquetas, son de pescado, son de salmón. Antes de saber si le gusta a ella, tengo que saber si me gusta a mí, yo sí pruebo las croquetas”, dijo saboreando el alimento.

El acto, captado en cámara, provocó reacciones inmediatas tanto en el set como en redes sociales, donde el clip comenzó a circular con rapidez.

El video, difundido especialmente en TikTok, acumuló miles de visualizaciones en cuestión de horas. Mientras algunos usuarios expresaron su asombro ante lo ocurrido, otros defendieron el gesto del periodista y aseguraron sentirse identificados con la espontaneidad del momento.

El video viral que dividió opiniones en redes sociales

La escena no tardó en generar debate digital. Entre risas, comentarios irónicos y mensajes de apoyo, el episodio demostró cómo un instante fuera de guion puede convertirse en contenido viral y posicionarse como uno de los momentos más comentados del programa.