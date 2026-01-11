Wapa.pe
Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

Periodista Fernando Díaz deja en shock al comer croquetas de su mascota y usuarios reaccionan: "Se vale tener secretos"

El conductor Fernando Díaz protagoniza inesperado momento. Durante una emisión en vivo, presentó a su perrita Pipoca y sorprendió al comer croquetas.

    Periodista Fernando Díaz deja en shock al comer croquetas de su mascota y usuarios reaccionan: "Se vale tener secretos"
    Fernando Díaz muestra su día con su mascota Pipoca | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram Latina TV
    Periodista Fernando Díaz deja en shock al comer croquetas de su mascota y usuarios reaccionan: "Se vale tener secretos"

    Un inesperado momento televisivo convirtió a Fernando Díaz en tendencia en redes sociales. Durante una transmisión en vivo de ‘Arriba mi gente’, el periodista protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral. Lo que inició como una presentación tierna de su mascota terminó generando sorpresa entre los televidentes. El clip no tardó en circular con fuerza en TikTok y otras plataformas.

    Fernando Díaz sorprende comiendo croquetas de su perrita Pipoca

    Durante una emisión en vivo de 'Arriba mi gente', el comunicador decidió compartir pantalla con Pipoca, su perrita y fiel acompañante, generando ternura entre los televidentes… hasta que la escena dio un giro impensado.

    Lejos de limitarse a mostrar a su mascota, Fernando Díaz sorprendió al público al llevarse a la boca una de las croquetas que minutos después serviría a la Bichón Frisé. “Ella come por lo general, croquetas, son de pescado, son de salmón. Antes de saber si le gusta a ella, tengo que saber si me gusta a mí, yo sí pruebo las croquetas”, dijo saboreando el alimento.

    El acto, captado en cámara, provocó reacciones inmediatas tanto en el set como en redes sociales, donde el clip comenzó a circular con rapidez.

    El video, difundido especialmente en TikTok, acumuló miles de visualizaciones en cuestión de horas. Mientras algunos usuarios expresaron su asombro ante lo ocurrido, otros defendieron el gesto del periodista y aseguraron sentirse identificados con la espontaneidad del momento.

    El video viral que dividió opiniones en redes sociales

    La escena no tardó en generar debate digital. Entre risas, comentarios irónicos y mensajes de apoyo, el episodio demostró cómo un instante fuera de guion puede convertirse en contenido viral y posicionarse como uno de los momentos más comentados del programa.

    "Pensé que era la única que hacía eso", "Se vale tener secretos", "Creo que Fernando ya nos tomó mucha confianza", "Como todo padre responsable, probando antes que el bebé", "Pues yo hago lo mismo, si tienen buen olor y buen sabor, fijo le van a gustar a mi perro", se lee en los comentarios.

