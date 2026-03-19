Norka Ascue fue despedida del programa ‘Chimi Churri’ tras ser acusada de compartir información privada sobre la hija de Christian Domínguez , lo que generó gran controversia.

Norka Ascue fue despedida del programa 'Chimi Churri', tras revelarse fuertes acusaciones en contra de la hija mayor de Christian Domínguez. Luego de que la influencer ‘La Vitteri’ expusiera audios de Ascue dando información privada vinculada a la joven hija del cumbiambero, la cantante sufrió las repercusiones de sus actos y fue retirada del podcast que conducía.

Despiden en vivo a Norka Ascue por hablar mal de la hija de Domínguez

En el programa 'Chimi Churri', la periodista Verónica Alcántara decidió anunciar en vivo la salida del espacio de Norka Ascue, luego de que esta admitiera sus comentarios en agravio a la adolescente hija de Christian Domínguez.

“Comprenderás, Norka, que no te puedo mantener en el programa. En verdad a mí me duele más que a ti y no sé, yo necesitaría ver qué va a pasar hoy, más tarde, porque ha habido muchas cámaras que han venido para entrevistarte, ver, para meterte micro y me he quedado sorprendida Norka con las cosas que me han dicho”, comenzó diciendo Verónica anunciando su decisión.

“Te entiendo, Norka, estoy tratando de entenderlo, pero hay cosas que yo no puedo pasar por alto y lo hemos hablado”, sostuvo.

A la cantante no le quedó nada más que aceptar la decisión de ser separada del programa y entre lágrimas volvió a pedir disculpas por sus actos: “Está bien, yo lo entiendo y lo asumo, fue mi error también, son las consecuencias de mis actos. Vuelvo y repito, les pido disculpas a todos”, dijo quebrándose y mostrándose muy afectada.

Norka Ascue se disculpa tras polémica y termina fuera de 'Chimi Churri'

Luego de la controversia que se generó por sus comentarios sobre la hija de Christian Domínguez, Norka Ascue decidió pronunciarse públicamente y ofrecer disculpas tanto a la adolescente como a su madre, Melanie Martínez. Sin embargo, pese a su intento por aclarar la situación, la polémica concluyó con su salida del programa 'Chimi Churri'.

Durante su intervención en el espacio digital, la cantante apareció visiblemente afectada y reconoció que reaccionó impulsivamente en medio de la tensión que se vivía en redes sociales. “Que me disculpe de la manera en que me expreso, también a su mamá, que me perdonen públicamente porque ha sido la calentura del momento”, declaró entre lágrimas.

Ascue también explicó que la situación se habría intensificado debido a los mensajes que recibía constantemente en sus plataformas digitales. Según relató, seguidores vinculados a la hija mayor de Domínguez acudían a sus transmisiones para increparla, lo que terminó afectando su reacción. “La gente de su comunidad venía a mis redes. Ya no hago lives por eso, porque toda su comunidad iba a mis redes a eso, a atacarme”, señaló.

La controversia surgió tras las declaraciones públicas de la influencer conocida como ‘La Vitteri’. En el programa 'Magaly TV, la firme', ella afirmó que Christian Domínguez y Karla Tarazona habrían proporcionado información privada de la hija mayor del cantante a Norka Ascue, quien mantiene una relación con ‘La Mackyna’.