La polémica en torno a Christian Domínguez se intensifica tras un mensaje de su hija, Camila, expresando decepción y confiando únicamente en su madre.

La polémica que involucra a Christian Domínguez continúa generando repercusiones, esta vez dentro de su propia familia. Su hija mayor, Camila Domínguez, utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje que muchos interpretaron como un contundente distanciamiento con el cantante tras las recientes acusaciones difundidas en televisión.

El conflicto salió a la luz luego de que, en el programa 'Magaly TV, La Firme', se expusiera la denuncia de la influencer La Vitteri, quien aseguró que el cumbiambero habría permitido que se filtrara información privada sobre su propia hija para desacreditarla en redes sociales. Según lo revelado en el informe, la supuesta intermediaria habría sido la cantante Norka Ascue.

Camila Domínguez comparte fuerte mensaje tras la polémica

En medio del escándalo mediático, Camila Domínguez publicó una historia en su cuenta de Instagram que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. En el mensaje, la joven deja entrever una profunda decepción y una decisión personal respecto a las personas en las que confía.

“El tiempo me dio la razón. De ahora en adelante, voy a ser más cuidadosa con quién permito que siga en mi vida. Una vez más, entendí que solo debo confiar en mi mamá, porque sé que nunca estaría en contra de su propia hija y eso hoy lo valoro más que todo”, escribió.

Camila Domínguez

El mensaje también incluyó una dedicatoria directa a su madre, Melanie Martínez, a quien expresó su cariño públicamente. “Melanie Martínez, te amo mamá”, finalizó.

Aunque Camila no menciona directamente a su padre en la publicación, el contexto en el que se produce su pronunciamiento ha generado diversas interpretaciones entre los seguidores de la farándula peruana. El mensaje aparece justo después de que se difundieran las acusaciones que señalan a Christian Domínguez como presunto impulsor de la filtración de información privada relacionada con su hija.

Hasta el momento, el cantante no ha brindado declaraciones públicas respecto al mensaje compartido por Camila ni sobre el impacto que esta controversia estaría teniendo en su relación familiar.

¿De qué son acusados Christian Domínguez y Karla Tarazona?

El programa de espectáculos 'Magaly TV, La Firme' difundió un reportaje donde se presentaron acusaciones realizadas por la influencer La Vitteri, quien involucra directamente al cantante Christian Domínguez, a la conductora Karla Tarazona y a la artista Norka Ascue en un presunto caso de filtración de información privada.

Según el reportaje que reúne audios, declaraciones y versiones de las personas involucradas una serie de conversaciones expuso mensajes que esta habría tenido con Ascue y en estos intercambios, la influencer sostiene que recibió información sensible vinculada a la hija de Christian Domínguez con la finalidad de que realizara comentarios críticos sobre ella en redes sociales. La situación ha generado cuestionamientos debido a que la joven mencionada sería menor de edad, lo que ha incrementado la gravedad de las acusaciones.