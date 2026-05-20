Sismo en Perú HOY, 20 de mayo de 2026: Detalles sobre la hora y ubicación del reciente temblor, informa IGPÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha informado sobre la ocurrencia de varios sismos de intensidad moderada a fuerte en distintas zonas del país. Frente a esta situación, las autoridades aconsejan a la ciudadanía conservar la calma y adoptar medidas preventivas para disminuir riesgos en sus hogares y proteger su vida. También recomiendan mantener siempre una mochila de emergencia lista ante cualquier contingencia.
Temblor, miércoles 20 de mayo del 2026
REPORTE SÍSMICO
- IGP/CENSIS/RS 2026-0293
- Fecha y Hora Local: 20/05/2026 07:14:12
- Magnitud: 3.6
- Profundidad: 60 km
- Latitud: -14.24
- Longitud: -75.74
- Intensidad: II Ica
- Referencia: 19 km al S de Ica, Ica - Ica
¿Cuáles son los números de emergencia nacionales?
- Central policial: 105
- Bomberos: 116
- Defensa Civil – Emergencias: 115
- Policía de carreteras: 110
- Infosalud (consultas médicas): 113
- Información COVID-19 – EsSalud: 107
- Denuncias por violencia familiar: 100
- Atención médica EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 411 8000 (opción 6)
- Cruz Roja Peruana: 266 0481