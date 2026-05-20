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Ocio - Sismo en Perú HOY, 20 de mayo de 2026: Detalles sobre la hora y ubicación del reciente temblor, informa IGP

Sismo en Perú HOY, 20 de mayo de 2026: Detalles sobre la hora y ubicación del reciente temblor, informa IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha informado sobre recientes temblores de intensidad moderada a fuerte. Se pide a la ciudadanía mantener la calma y estar preparada.

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    Temblor en Perú HOY, 20 de mayo de 2026: ¿A qué hora y dónde se registró el último sismo, según IGP? | Difusión - Composición El Popular
    Sismo en Perú HOY, 20 de mayo de 2026: Detalles sobre la hora y ubicación del reciente temblor, informa IGP

    El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha informado sobre la ocurrencia de varios sismos de intensidad moderada a fuerte en distintas zonas del país. Frente a esta situación, las autoridades aconsejan a la ciudadanía conservar la calma y adoptar medidas preventivas para disminuir riesgos en sus hogares y proteger su vida. También recomiendan mantener siempre una mochila de emergencia lista ante cualquier contingencia.

    Temblor, miércoles 20 de mayo del 2026

    REPORTE SÍSMICO

    • IGP/CENSIS/RS 2026-0293
    • Fecha y Hora Local: 20/05/2026 07:14:12
    • Magnitud: 3.6
    • Profundidad: 60 km
    • Latitud: -14.24
    • Longitud: -75.74
    • Intensidad: II Ica
    • Referencia: 19 km al S de Ica, Ica - Ica

    ¿Cuáles son los números de emergencia nacionales?

    • Central policial: 105
    • Bomberos: 116
    • Defensa Civil – Emergencias: 115
    • Policía de carreteras: 110
    • Infosalud (consultas médicas): 113
    • Información COVID-19 – EsSalud: 107
    • Denuncias por violencia familiar: 100
    • Atención médica EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 411 8000 (opción 6)
    • Cruz Roja Peruana: 266 0481
    SOBRE EL AUTOR:
    Sismo en Perú HOY, 20 de mayo de 2026: Detalles sobre la hora y ubicación del reciente temblor, informa IGP
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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