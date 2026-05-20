El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha informado sobre la ocurrencia de varios sismos de intensidad moderada a fuerte en distintas zonas del país. Frente a esta situación, las autoridades aconsejan a la ciudadanía conservar la calma y adoptar medidas preventivas para disminuir riesgos en sus hogares y proteger su vida. También recomiendan mantener siempre una mochila de emergencia lista ante cualquier contingencia.