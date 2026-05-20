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Hermana de Angie Arizaga no se mide y lanza CONTUNDENTE ADVERTENCIA en medio de pelea de Jazmín Pinedo y Jota Benz

La salida de Jota Benz de 'Esto es Guerra' genera reacciones, incluyendo un mensaje de Evelyn Arizaga que podría ser para Jazmín Pinedo.

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    Hermana de Angie Arizaga no se mide y lanza CONTUNDENTE ADVERTENCIA en medio de pelea de Jazmín Pinedo y Jota Benz
    Hermana de Angie Arizaga no se mide y lanza CONTUNDENTE ADVERTENCIA
    Hermana de Angie Arizaga no se mide y lanza CONTUNDENTE ADVERTENCIA en medio de pelea de Jazmín Pinedo y Jota Benz

    La controversia generada por el alejamiento de Jota Benz del programa 'Esto es guerra' persiste, destacándose ahora Evelyn Arizaga, hermana menor de Angie Arizaga, quien publicó un impactante mensaje en redes sociales que fue interpretado por muchos como una alusión al enfrentamiento con Jazmín Pinedo. ¿Cuál fue el mensaje de la joven influencer?

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    PUEDES VER: Angie Arizaga se pronuncia tras salida de Jota de ‘EEG’ y polémica con Jazmín

    La contundente advertencia de la hermana de Angie Arizaga en redes ¿va dirigida a Jazmín Pinedo?

    A través de sus historias en Instagram, Evelyn Arizaga compartió una frase en inglés que se viralizó rápidamente debido al contexto de su publicación. Sin mencionar a nadie directamente, los internautas conectaron el mensaje con la reciente disputa que afecta a la familia Arizaga.

    Don’t fu** with my fam (No te metas con mi familia). Karma is a bi... (El karma es una pe...)", expresó Evelyn, lo que se entendió como un aviso para quienes pretendan involucrarse con su familia.

    Hermana de Angie Arizaga lanza mensaje en medio de escándalo
    Hermana de Angie Arizaga lanza mensaje en medio de escándalo

    El mensaje apareció en medio de las tensas interacciones entre Jota Benz y la presentadora de ‘Más Espectáculos’, suscitando numerosos comentarios en redes.

    A pesar de la controversia, Evelyn Arizaga no ofreció más detalles acerca del destinatario de su mensaje. No obstante, muchos lo interpretaron como un respaldo al cantante, pareja de su hermana.

    Angie Arizaga también dio su apoyo público a Jota Benz mediante una publicación, sugiriendo que ambos están concentrados en sus proyectos personales y familiares, minimizando así las recientes polémicas.

    Angie Arizaga reaparece con un fuerte mensaje tras la polémica salida de Jota Benz de 'EEG'

    Con la inesperada exclusión de Jota Benz de 'Esto es Guerra’, y el subsiguiente conflicto con Jazmín Pinedo, Angie Arizaga se pronunció nuevamente en redes con una publicación que varios vieron como una respuesta al revuelo mediático.

    Compartió un conmovedor video en blanco y negro que muestra a Jota Benz compartiendo un momento familiar con su hijo Mateo. Las imágenes destacan una escena tranquila y llena de afecto.

    Aunque Angie no abordó directamente el conflicto, el mensaje que acompañaba el video capturó la atención de sus seguidores.

    La meta es clara. Ser felices, cuidar nuestro hogar, hacer dinero y progresar juntos”, escribió junto a una foto mostrando la tierna interacción entre Jota y su hijo.

    Esta publicación generó numerosas reacciones, ya que muchos la vieron como una expresión de fortaleza familiar en medio del escándalo después de la salida de Jota Benz del reality.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hermana de Angie Arizaga no se mide y lanza CONTUNDENTE ADVERTENCIA en medio de pelea de Jazmín Pinedo y Jota Benz
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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