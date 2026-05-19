Urgente | Migraciones confirma nueva modalidad de atención para emisión de pasaportes

Superintendencia Nacional de Migraciones elimina las citas virtuales para pasaportes, asegurando un servicio más eficiente para los ciudadanos.

Migraciones ELIMINA las citas en línea para obtención de pasaporte: conoce los detalles. | Difusión - Composición El Popular

Migraciones ELIMINA las citas en línea para obtención de pasaporte: conoce los detalles. | Difusión - Composición El Popular

La eliminación de las citas en línea es un hecho. La Superintendencia Nacional de Migraciones ha decidido suprimir esta modalidad para la obtención de pasaportes, permitiendo que los ciudadanos puedan obtener sus documentos por orden de llegada, reduciendo la actividad de gestores ilegales.

Migraciones anuncia cambio drástico en procedimiento para pasaportes

El superintendente nacional, Juan Alvarado Gómez, ha comunicado que la institución busca facilitar un acceso más directo y ágil a los trámites de pasaportes al remover las barreras establecidas durante la pandemia.

“No más trámites digitales. Queremos asegurar que los ciudadanos tengan acceso a un buen servicio”, declaró.

Los pasaportes se tramitarán por orden de llegada

Por otro lado, Alvarado informó que se están realizando pruebas piloto en algunas oficinas para implementar el nuevo sistema sin necesidad de citas. Así, se espera que los usuarios reciban su pasaporte en un plazo máximo de dos horas.

Las pruebas comenzarán este fin de semana en las principales oficinas de Lima y Tumbes para revisar la capacidad de atención antes de lanzar el programa.

Finalmente, Alvarado mencionó que se mejorarán las ventanillas de atención con opciones como billeteras electrónicas y sistemas POS para extranjeros que quieran usar tarjetas de crédito o débito, facilitando el pago del pasaporte.

"Este fin de semana probaremos las primeras oficinas que funcionarán sin cita. El ciudadano podrá ir directamente y recibir su pasaporte en un máximo de dos horas", señaló.

Peruanos pueden viajar a estos países de LATAM solo con su DNI

La entidad migratoria también ha publicado recientemente la lista de países en Latinoamérica que permiten el ingreso de peruanos solo con su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente. Estos países son:

Argentina

Bolivia

Brasil

Colombia

Chile

Ecuador

Paraguay

Uruguay