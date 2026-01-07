Wapa.pe
Fonavi 2026: Herederos de esta lista ya pueden iniciar el trámite y estos son los documentos requeridos

Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

Este 2026 las clases escolares darán inicio el 26 de marzo y las vacaciones se realizarán las 42 semanas posteriores. 

    Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026
    El Ministerio de Educación (Minedu) difundió el calendario oficial del Año Escolar 2026, documento que incorpora modificaciones en los periodos pedagógicos y en las vacaciones para los colegios públicos a nivel nacional. En esta nota te explicamos cómo quedará organizada la planificación escolar y qué fechas debes tener en cuenta.

    ¿Cuándo serán las vacaciones escolares en el Perú en 2026?

    Según lo informado por el Ministerio de Educación, el primer periodo de vacaciones para los estudiantes se llevará a cabo del 18 al 22 de mayo, correspondiente al segundo bloque de semanas destinadas a la gestión educativa. Durante estos días, los alumnos no asistirán a clases, pero el trabajo escolar no se detiene por completo.

    El Minedu precisó que, mientras los estudiantes se encuentran de descanso, los docentes y directivos participan en jornadas de capacitación y actividades de planificación pedagógica, con el objetivo de fortalecer los procesos de enseñanza y mejorar la calidad educativa. Este esquema forma parte del cronograma oficial aprobado para el año lectivo.

    BloquesDuraciónFechas 2026
    Primer bloque de semanas de gestión02 semanasDel 2 al 13 de marzo
    Primer bloque de semanas lectivas09 semanasDel 16 de marzo al 15 de mayo
    Segundo bloque de semanas de gestión01 semanaDel 18 al 22 de mayo
    Segundo bloque de semanas lectivas09 semanasDel 25 de mayo al 24 de julio
    Tercer bloque de semanas de gestión02 semanasDel 27 de julio al 07 de agosto
    Tercer bloque de semanas lectivas09 semanasDel 10 de agosto al 09 de octubre
    Cuarto bloque de semanas de gestión01 semanaDel 12 al 16 de octubre
    Cuarto bloque de semanas de semanas lectivas09 semanasDel 19 de octubre al 18 de diciembre
    Quinto bloque de semanas de gestión02 semanasDel 21 al 31 de diciembre
    wapa.pe

    PUEDES LEER: Matrícula escolar 2026: conoce en qué colegios estará disponible la modalidad digital y presencial

    ¿Hasta cuándo se puede realizar la matrícula escolar 2026?

    De acuerdo con el calendario establecido por el Minedu, el 19 de enero es la fecha límite para completar el proceso de matrícula escolar. Los padres y tutores pueden acceder a más de 150 instituciones educativas disponibles a través de las 20 UGEL habilitadas en distintas regiones del país.

    Las jurisdicciones contempladas en este proceso incluyen Lima, Callao, Arequipa, Tacna y Moquegua, donde se concentran los puntos de atención para realizar el trámite. Finalmente, el Minedu recordó que el calendario escolar oficial define toda la organización académica correspondiente al año 2026 en los colegios públicos del Perú.

    Calendario escolar 2025, vía Minedu

    BloquesDuraciónFecha de inicio y fin
    Primer bloque de semanas de gestión2 semanas03/03 al 14/03
    Primer bloque de semanas lectivas9 semanas17/3 al 16/05
    Segundo bloque de semanas de gestión1 semanas19/05 al 23/05
    Segundo bloque de semanas lectivas9 semanas26/05 al 25/07
    Tercer bloque de semanas de gestión2 semanas28/07 al 08/08
    Tercer bloque de semanas lectivas9 semanas11/08 al 10/10
    Cuarto bloque de semanas de gestión1 semanas12/10 al 17/10
    Cuarto bloque de semanas lectivas9 semanas20/10 al 19/12
    Quinto bloque de semanas de gestión2 semanas22/12 al 31/12
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

