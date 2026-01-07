Este 2026 las clases escolares darán inicio el 26 de marzo y las vacaciones se realizarán las 42 semanas posteriores.

¡TODO CAMBIÓ! Minedu CONFIRMA modificación en las vacaciones escolares a NIVEL NACIONAL y lanza el CRONOGRAMA OFICIAL de este 2026 | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

¡TODO CAMBIÓ! Minedu CONFIRMA modificación en las vacaciones escolares a NIVEL NACIONAL y lanza el CRONOGRAMA OFICIAL de este 2026 | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

El Ministerio de Educación (Minedu) difundió el calendario oficial del Año Escolar 2026, documento que incorpora modificaciones en los periodos pedagógicos y en las vacaciones para los colegios públicos a nivel nacional. En esta nota te explicamos cómo quedará organizada la planificación escolar y qué fechas debes tener en cuenta.

¿Cuándo serán las vacaciones escolares en el Perú en 2026?

Según lo informado por el Ministerio de Educación, el primer periodo de vacaciones para los estudiantes se llevará a cabo del 18 al 22 de mayo, correspondiente al segundo bloque de semanas destinadas a la gestión educativa. Durante estos días, los alumnos no asistirán a clases, pero el trabajo escolar no se detiene por completo.

El Minedu precisó que, mientras los estudiantes se encuentran de descanso, los docentes y directivos participan en jornadas de capacitación y actividades de planificación pedagógica, con el objetivo de fortalecer los procesos de enseñanza y mejorar la calidad educativa. Este esquema forma parte del cronograma oficial aprobado para el año lectivo.

Bloques Duración Fechas 2026 Primer bloque de semanas de gestión 02 semanas Del 2 al 13 de marzo Primer bloque de semanas lectivas 09 semanas Del 16 de marzo al 15 de mayo Segundo bloque de semanas de gestión 01 semana Del 18 al 22 de mayo Segundo bloque de semanas lectivas 09 semanas Del 25 de mayo al 24 de julio Tercer bloque de semanas de gestión 02 semanas Del 27 de julio al 07 de agosto Tercer bloque de semanas lectivas 09 semanas Del 10 de agosto al 09 de octubre Cuarto bloque de semanas de gestión 01 semana Del 12 al 16 de octubre Cuarto bloque de semanas de semanas lectivas 09 semanas Del 19 de octubre al 18 de diciembre Quinto bloque de semanas de gestión 02 semanas Del 21 al 31 de diciembre

¿Hasta cuándo se puede realizar la matrícula escolar 2026?

De acuerdo con el calendario establecido por el Minedu, el 19 de enero es la fecha límite para completar el proceso de matrícula escolar. Los padres y tutores pueden acceder a más de 150 instituciones educativas disponibles a través de las 20 UGEL habilitadas en distintas regiones del país.

Las jurisdicciones contempladas en este proceso incluyen Lima, Callao, Arequipa, Tacna y Moquegua, donde se concentran los puntos de atención para realizar el trámite. Finalmente, el Minedu recordó que el calendario escolar oficial define toda la organización académica correspondiente al año 2026 en los colegios públicos del Perú.

Calendario escolar 2025, vía Minedu