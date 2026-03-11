La cantante reveló que conoció a Carlos Alcántara por redes y que su encuentro fue la primera vez que coincidieron en persona, resaltando qué tipo de relación tienen.

La reciente aparición pública de Carlos Alcántara junto a una joven durante una salida nocturna generó gran revuelo luego de que las imágenes se difundieran en televisión. Tras el ampay, la cantante de salsa Indira Orbegozo decidió pronunciarse y aclarar cuál es el verdadero vínculo que mantiene con el protagonista de 'Asu Mare'.

Joven cantante aclara su relación con Carlos Alcántara

La artista Indira Orbegozo conversó con el programa 'Magaly TV, La Firme' y explicó cómo inició su acercamiento con el popular 'Cachín'. Según detalló, el primer contacto no ocurrió en persona, sino a través de redes sociales, específicamente por Instagram, donde comenzaron a intercambiar mensajes.

Posteriormente, la comunicación continuó por WhatsApp, medio por el cual el actor peruano la invitó a salir a cenar. De acuerdo con la cantante, la noche en la que fueron captados por las cámaras fue la primera vez que coincidieron cara a cara.

Orbegozo aseguró que no existe ningún misterio detrás de las imágenes difundidas. La salsera sostuvo que el gesto de cercanía captado por las cámaras ocurrió de manera natural durante su encuentro y reiteró que actualmente ambos mantienen una relación de amistad.

“Nos conocimos por Instagram, nos contactamos ahí y de ahí conversamos por WhatsApp y me invitó a cenar. Cuando nos han ampayado fue la primera vez que nos hemos visto (...) Yo también soy una chica soltera y de repente nos van a ver, pero somos amigos. (¿Te gusta Cachín?) Es una persona que yo admiro mucho, pero no es que haya una relación”, aclaró.

Además, la intérprete destacó la admiración que siente por el actor peruano desde hace muchos años. Según contó, siempre ha valorado su trayectoria artística y la energía que transmite pese al paso del tiempo.

“Siento que es un niño en el cuerpo de un adulto, no veo a un señor o a un viejito, lo siento joven, lleno de vida, con muchas cosas en su mente”, aseveró la salsera.

Por ahora, Orbegozo no descarta volver a coincidir con el comediante en otras ocasiones. La cantante afirmó sentirse cómoda compartiendo momentos con él, dejando claro que, al menos por el momento, el vínculo entre ambos se mantiene en el plano de la amistad.

Carlos Alcántara apuesta por el “chip de la juventud”

Tras poner fin a su relación con Jossie Lindley, con quien compartió más de 15 años de matrimonio, Carlos Alcántara ha vuelto a captar la atención del público por los cambios que viene realizando en su vida personal. En medio de su nueva etapa como soltero, el reconocido actor ha sido visto disfrutando de salidas nocturnas y ahora sorprendió al revelar que decidió someterse a un tratamiento conocido como el “chip de la juventud”.

En los últimos días, el protagonista de 'Asu Mare' fue captado en distintos momentos acompañado de jóvenes durante salidas en la capital. Primero fue visto en una discoteca ubicada en el sur de Lima y, posteriormente, compartiendo una cena con una mujer en un restaurante bastante conocido de la ciudad, lo que generó comentarios sobre esta nueva etapa tras su separación.

Horas después de que estas imágenes circularan, el propio actor llamó la atención al publicar en redes sociales que acudió al consultorio de un médico para colocarse el llamado “chip de la juventud”. Este tratamiento consiste en un implante que, según se promociona, ayudaría a mejorar la energía, el rendimiento físico y la concentración en las actividades diarias.

La revelación no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron en redes sociales. Mientras algunos respaldaron su decisión de disfrutar la soltería y enfocarse en su bienestar personal, otros usuarios no tardaron en lanzar comentarios críticos sobre el procedimiento.