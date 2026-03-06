Carlos Alcántara se coloca el 'chip de la juventud' a sus 61 años tras separarse de su esposa: así fue su reacción

El actor Carlos Alcántara se mantiene renovado tras implantarse el ‘chip de la juventud’, luego de su separación y de ser captado besando a una misteriosa mujer.

Carlos Alcántara sorprende al decidir colocarse el 'chip de la juventud' a sus 61 años tras separarse de su esposa Jossie Lindley. | Composición Wapa

El actor peruano Carlos Alcántara atraviesa una nueva etapa personal tras su separación de Jossie Lindley, con quien mantuvo una relación de casi 30 años. En medio de su soltería, el protagonista de Asu Mare! sorprendió al someterse al conocido “chip de la juventud”. La noticia se conoció luego de que el deportólogo Jorge Villarán revelara que el popular ‘Cachín’ decidió colocarse el pellet de testosterona.

Carlos Alcántara se coloca el 'chip de la juventud' tras separación con Jossie Lindley

Según la publicación compartida por el especialista, el tratamiento al que se sometió Carlos Alcántara consiste en la implantación de un pellet de testosterona que se coloca en el cuerpo y se libera de forma progresiva durante varios meses.

El médico explicó que este procedimiento puede generar distintos beneficios vinculados al bienestar físico y mental, como mayor energía, mejor rendimiento físico y una mayor claridad mental.

No es la primera vez que el actor recurre a este tipo de terapias para potenciar su bienestar. A inicios de este año, el jurado de Yo soy ya se había sometido con el mismo especialista a un proceso de optimización integral que incluía ajustes en la alimentación y modulación hormonal.

En redes sociales, la publicación generó diversas reacciones entre sus seguidores. Algunos bromearon sobre su nueva etapa de soltería y comentaron: “Bueno, si estás soltero, que viva la soltería”, o “Más Saiyajin que nunca”.

Carlos Alcántara es captado besando a mistriosa mujer

El programa de espectáculos Magaly TV, la firme difundió imágenes en las que Carlos Alcántara aparece en situaciones cercanas con distintas acompañantes. Una de ellas ocurrió la madrugada del 18 de enero en una discoteca de Punta Hermosa, donde fue visto compartiendo con una joven que lo llevó a una zona privada.