Carlos Alcántara se coloca el 'chip de la juventud' a sus 61 años tras separarse de su esposa: así fue su reacción

Carlos Alcántara se coloca el 'chip de la juventud' a sus 61 años tras separarse de su esposa: así fue su reacciónÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El actor peruano Carlos Alcántara atraviesa una nueva etapa personal tras su separación de Jossie Lindley, con quien mantuvo una relación de casi 30 años. En medio de su soltería, el protagonista de Asu Mare! sorprendió al someterse al conocido “chip de la juventud”. La noticia se conoció luego de que el deportólogo Jorge Villarán revelara que el popular ‘Cachín’ decidió colocarse el pellet de testosterona.
LEE MÁS: Doña Peta tiene impensada reacción al ser preguntada por la ruptura entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: ¿Qué dijo?
Carlos Alcántara se coloca el 'chip de la juventud' tras separación con Jossie Lindley
Según la publicación compartida por el especialista, el tratamiento al que se sometió Carlos Alcántara consiste en la implantación de un pellet de testosterona que se coloca en el cuerpo y se libera de forma progresiva durante varios meses.
El médico explicó que este procedimiento puede generar distintos beneficios vinculados al bienestar físico y mental, como mayor energía, mejor rendimiento físico y una mayor claridad mental.
No es la primera vez que el actor recurre a este tipo de terapias para potenciar su bienestar. A inicios de este año, el jurado de Yo soy ya se había sometido con el mismo especialista a un proceso de optimización integral que incluía ajustes en la alimentación y modulación hormonal.
En redes sociales, la publicación generó diversas reacciones entre sus seguidores. Algunos bromearon sobre su nueva etapa de soltería y comentaron: “Bueno, si estás soltero, que viva la soltería”, o “Más Saiyajin que nunca”.
TAMBIÉN LEE: Vidente revela que Adrián Villar saldría de la cárcel en 3 meses, pese a los 9 meses de preventiva: “El juez está comprado”
Carlos Alcántara es captado besando a mistriosa mujer
El programa de espectáculos Magaly TV, la firme difundió imágenes en las que Carlos Alcántara aparece en situaciones cercanas con distintas acompañantes. Una de ellas ocurrió la madrugada del 18 de enero en una discoteca de Punta Hermosa, donde fue visto compartiendo con una joven que lo llevó a una zona privada.
Además, el 3 de marzo fue captado besando a una mujer en un restaurante de San Isidro, tras una cena en la que intercambiaron abrazos y muestras de cariño.