La actriz peruana Maricielo Effio publicó un emotivo video en TikTok llorando y explicando la razón, generando diversas reacciones.

    La actriz peruana Maricielo Effio reapareció desde Estados Unidos con un emotivo video en TikTok que preocupó a sus seguidores. En él, aparece al borde de las lágrimas, mostrando que atraviesa un momento difícil en Miami, ciudad donde vive desde hace más de dos años buscando oportunidades artísticas.

    Según usuarios, por el uniforme que mostró en el clip, actualmente estaría trabajando como supervisora de limpieza, lo que evidencia los retos que enfrenta en el extranjero.

    wapa.pe

    Maricielo Effio reaparece y sorprende con inesperado mensaje

    La actriz conocida como la 'Paquita peruana' utilizó su cuenta oficial de TikTok el miércoles 4 de marzo para compartir un video que llamó mucho la atención y mostró que actualmente no atraviesa un buen momento, ya que se encuentra alejada de las cámaras y trabajando en un empleo que no tiene relación con la actuación.

    Hoy quiero decir gracias a ustedes por su cariño, me siento sola, pero estaré bien. Saldré adelante porque soy mamá, mujer y artista”, mostró Effio, rompiendo en llanto.

    Además, Maricielo prometió a sus seguidores que pronto regresará a Perú para retomar su pasión por la actuación. “Pronto regresaré con la versión más completa de mí, lo prometo, los quiero”, añadió. El video incluyó como fondo la popular canción 'The Winner Takes It All' de ABBA y rápidamente generó una gran cantidad de comentarios por parte de los usuarios de la plataforma.

    wapa.pe

    Usuarios critican y apoyan a Maricielo Effio

    En este contexto, es importante señalar que las reacciones al video fueron variadas, incluyendo desde personas empáticas, hasta críticas directas, así como quienes brindaron un apoyo total a Maricielo Effio.

    "Siempre estas cosas pasan linda, gracias por tu arte, te admiro", "Qué triste, ánimo", "Qué valiente Maricielo al mostrar tu vulnerabilidad", "Tómate tu tiempo, eres una mujer extraordinaria", "Te mando un fuerte abrazo", "Dios te dé fortaleza y consuelo", "Tú puedes", fueron algunos de los mensajes positivos.

    Sin embargo, también hubo quienes criticaron el video. "No tienes que victimizarte", "Vender miseria o autocompasión es lo mismo", "Demasiado drama", fueron algunos comentarios escépticos.

