Del street style a las pasarelas, estos accesorios para el pelo se imponen en 2026 como el detalle clave para elevar cualquier look con estilo y personalidad.

5 accesorios para el pelo que dominarán la moda en 2026. | Composición Wapa

Si 2025 confirmó que ningún look estaba completo sin un collar protagonista, 2026 gira la atención hacia el pelo como nuevo foco de estilo. Los accesorios capilares se imponen sin rigidez, pensando tanto en melenas sueltas como en semirecogidos relajados y acabados naturales.

Del french pin al pony cuff o la diadema minimal inmortalizada por Carolyn Bessette Kennedy, estos detalles se consolidan como el gesto chic que transforma cualquier outfit, incluso el más sencillo.

French pin

Lograr un moño elegante y sin esfuerzo es sencillo gracias al french pin, un accesorio minimalista y muy versátil. Se consolida como el favorito de las insiders para recogidos bajos o relajados en segundos. En carey, metal o acabados mate, funciona tanto de día como de noche.

Casquetes

El casquete regresa con fuerza en 2026 tras su éxito entre las insiders el verano pasado. En versiones de ganchillo, cuentas o estilo joya, se reafirma como un complemento versátil que encaja tanto en looks relajados de playa como en estilismos más especiales y sofisticados.

Pony cuff

Aunque lleva varias temporadas presente, el pony cuff será clave en 2026 para dejar atrás las gomas clásicas. Esta pieza rígida transforma la coleta en un peinado pulido y elegante. Aparece en metal, cuero o efecto joya, ideal para elevar un look sencillo.

Diademas efecto carey

Con clara inspiración noventera y el legado estilístico de Carolyn Bessette Kennedy, las diademas efecto carey regresan como un básico infalible. Finas o más anchas, aportan elegancia inmediata sin complicaciones, convirtiéndose en el accesorio perfecto para quienes buscan estilo sin esfuerzo.

Lazos