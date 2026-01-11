El 2025 estuvo marcado por la nostalgia y los homenajes a grandes figuras del mundo de la moda. A pocos días de iniciar el mes del amor, Victoria’s Secret presenta su campaña de San Valentín protagonizada por Hailey Bieber, quien encarna la elegancia y romanticismo de la colección.

La modelo combina sensualidad clásica con detalles modernos y compartió en Instagram una de las piezas más audaces, logrando un impacto inmediato en redes. Descubramos todos los detalles de esta propuesta.

Hailey Bieber apuesta por la lencería elegante perfecta para San Valentín

Las fanáticas de la modelo pudieron descubrir los distintos diseños que Victoria’s Secret preparó para la temporada del amor y la amistad, donde el encaje, las transparencias, los bordados y los tonos blanco, negro y rosa se combinan a la perfección, logrando un estilo elegante, femenino y seguro de sí mismo.

Sin embargo, la prenda que se llevó todas las miradas fue un conjunto rojo compuesto por pantis con resorte plisado y un top transparente con bordados de corazones. Este look inspiró a muchas a apostar por atuendos similares para celebrar San Valentín.

Un detalle que destacó especialmente fue el cárdigan tipo torera con mangas globo, que aportó elegancia y un toque romántico. Esta prenda se convierte en la pieza ideal para un total look rojo en nuestra cita, ya que sus mangas elevan cualquier outfit y lo llenan de un aire muy acorde a la temporada.

Hailey hace un homenaje a Gisele Bündchen