Hailey Bieber causa furor con la lencería de Victoria's Secret que muchas querrán lucir este San Valentín
El 2025 estuvo marcado por la nostalgia y los homenajes a grandes figuras del mundo de la moda. A pocos días de iniciar el mes del amor, Victoria’s Secret presenta su campaña de San Valentín protagonizada por Hailey Bieber, quien encarna la elegancia y romanticismo de la colección.
La modelo combina sensualidad clásica con detalles modernos y compartió en Instagram una de las piezas más audaces, logrando un impacto inmediato en redes. Descubramos todos los detalles de esta propuesta.
Hailey Bieber apuesta por la lencería elegante perfecta para San Valentín
Las fanáticas de la modelo pudieron descubrir los distintos diseños que Victoria’s Secret preparó para la temporada del amor y la amistad, donde el encaje, las transparencias, los bordados y los tonos blanco, negro y rosa se combinan a la perfección, logrando un estilo elegante, femenino y seguro de sí mismo.
Sin embargo, la prenda que se llevó todas las miradas fue un conjunto rojo compuesto por pantis con resorte plisado y un top transparente con bordados de corazones. Este look inspiró a muchas a apostar por atuendos similares para celebrar San Valentín.
Un detalle que destacó especialmente fue el cárdigan tipo torera con mangas globo, que aportó elegancia y un toque romántico. Esta prenda se convierte en la pieza ideal para un total look rojo en nuestra cita, ya que sus mangas elevan cualquier outfit y lo llenan de un aire muy acorde a la temporada.
Hailey hace un homenaje a Gisele Bündchen
El conjunto de Hailey Bieber no solo rompió el internet, sino que también destacó por un guiño a otra gran figura del modelaje: Gisele Bündchen. En 2001, la supermodelo brasileña protagonizó la campaña “Think Pink” de Victoria’s Secret, posando dentro de un cajón de madera vintage mientras se pintaba las uñas con un conjunto de lencería rosado. Más de 20 años después, Hailey recreó la icónica imagen, con un nuevo conjunto y escenario, manteniendo la misma pose y acción. Así, la empresaria demostró por qué es una de las figuras más influyentes de la mo