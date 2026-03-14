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Ethel Pozo revela la IMPENSADA reacción de su hija mayor ante supuesto romance con Yaco Eskenazi: "Mamá, ¿por qué...?"

La hija de Ethel Pozo quedó sorprendida al ver especulaciones en redes sociales sobre el supuesto romance. La conductora reveló su reacción.

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    Ethel Pozo revela la IMPENSADA reacción de su hija mayor ante supuesto romance con Yaco Eskenazi: "Mamá, ¿por qué...?"
    Ethel Pozo revela reacción de su hija ante rumores de amorío con Yaco Eskenazi | Composición: Wapa Captura de pantalla - LR
    Ethel Pozo revela la IMPENSADA reacción de su hija mayor ante supuesto romance con Yaco Eskenazi: "Mamá, ¿por qué...?"

    Los rumores que vinculaban sentimentalmente a Ethel Pozo y Yaco Eskenazi volvieron a salir a la luz y esta vez dejaron una inesperada reacción dentro del entorno familiar de la conductora. La presentadora contó que su hija mayor la confrontó tras ver en redes sociales versiones sobre un supuesto romance entre ambos. La situación ocurrió años después de que compartieran conducción en 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'. Durante una reciente conferencia de prensa, la figura televisiva reveló cómo enfrentó ese incómodo momento en casa.

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    Hija mayor de Ethel Pozo la encara ante rumores de amorío con Yaco Eskenazi

    Los conductores Ethel Pozo y Yaco Eskenazi volvieron a referirse a los rumores que los vincularon sentimentalmente durante el tiempo en que trabajaban juntos en el programa 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'. Ambos aprovecharon una conferencia de prensa para aclarar nuevamente el tema y contar cómo estas especulaciones terminaron impactando también en su entorno familiar.

    El pronunciamiento se dio en la presentación de 'La Granja VIP', el nuevo formato que conducirán en Panamericana Televisión. Durante el evento, la hija de Gisela Valcárcel relató que incluso su hija mayor se vio sorprendida por los comentarios que circulaban en redes sociales.

    Según explicó, la joven se comunicó con ella desde el extranjero luego de ver contenido viral relacionado con el supuesto romance. “Me dijo: ‘Mamá, ¿por qué están diciendo esto?’. Yo le expliqué que en la vida real hay gente buena y gente mala, y que los artistas tampoco estamos para que todo el mundo nos aplauda. Hay quienes buscan hacernos daño porque esto también es un negocio,” reflexionó.

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    Conductores niegan romance y aseguran que solo existe una amistad

    Por su parte, el exchico reality recordó que estas versiones comenzaron a circular hace varios años, cuando coincidían laboralmente en el mismo canal. “Ese rumor no tiene pies ni cabeza,” aseguró Yaco Eskenazi, recordando que los comentarios sobre un posible vínculo sentimental datan de 2018, cuando ambos coincidían en América Televisión.

    La presentadora fue aún más enfática al responder sobre el tema. “Ni en esta ni en otra vida.” Ambos señalaron que, pese a la cercanía que mostraban en pantalla, su relación siempre se mantuvo dentro del ámbito de la amistad.

    La conductora también mencionó que algunas especulaciones surgieron cuando compartieron escenario en proyectos teatrales dirigidos al público infantil, lo que alimentó comentarios sin fundamento. “En el 2018, cuando me llamaron por los rumores del teatro, yo decía: ‘Esta obra es infantil, y todos los días vengo con mis hijos’. No tiene pies ni cabeza,” enfatizó la conductora, dejando claro que la convivencia profesional nunca traspasó los límites de la amistad.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ethel Pozo revela la IMPENSADA reacción de su hija mayor ante supuesto romance con Yaco Eskenazi: "Mamá, ¿por qué...?"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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