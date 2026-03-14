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Hija de Christian Meier sorprende al revelar a qué se dedica en Lima tras terminar sus estudios en Londres: “Mi familia me ha ayudado un montón”

Gia Meier, hija del reconocido actor Christian Meier, vuelve a Perú tras estudiar en Londres y comparte su camino en el mundo digital y las redes sociales.

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    Hija de Christian Meier sorprende al revelar a qué se dedica en Lima tras terminar sus estudios en Londres: “Mi familia me ha ayudado un montón”
    Gia Meier revela a qué se dedica tras mudarse a Lima | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Hija de Christian Meier sorprende al revelar a qué se dedica en Lima tras terminar sus estudios en Londres: “Mi familia me ha ayudado un montón”

    Tras finalizar su formación en una de las escuelas de moda más reconocidas de Europa, Gia Meier decidió volver al Perú para comenzar una nueva etapa personal y profesional. La hija de Christian Meier compartió detalles de su vida luego de graduarse del reconocido instituto en Londres. Aunque estudió negocios y marketing de la moda, su presente está vinculado a una labor distinta. Su historia ha despertado interés al mostrar cómo está construyendo su propio camino tras su regreso a Lima.

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    Gia Meier habla sobre su vida tras estudiar moda en Londres y revela a qué se dedica hoy en Lima

    Gia Meier, hija menor del actor y cantante Christian Meier, ofreció su primera entrevista para la televisión peruana luego de culminar sus estudios en el extranjero. La joven de 23 años finalizó su formación en el Istituto Marangoni, una reconocida escuela internacional de moda ubicada en London, donde siguió la carrera de Fashion Business y Marketing de la moda.

    Su paso por esta institución le permitió prepararse para desenvolverse dentro del sector de la moda y las tendencias. Durante la conversación con el programa América Espectáculos, la también modelo destacó el respaldo que recibió de su entorno más cercano mientras estudiaba en Europa.

    Tras completar su etapa académica en el extranjero, la joven decidió regresar al país para reencontrarse con su familia, integrada por sus padres, Christian Meier y Marisol Aguirre. Sin embargo, por ahora su camino profesional tomó un rumbo distinto al que estudió, ya que actualmente dedica gran parte de su tiempo a la creación de contenido digital.

    ‘Yo me dedico a las redes, y ellos (familia) me han ayudado un montón en mi carrera y en ir formándome. Me gradué el año pasado, me mudé a Lima en julio y empecé a dedicarme a las redes. Ahora estoy en eso y estoy súper feliz aquí’, reveló la modelo.

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    Gia Meier no descarta seguir los pasos artísticos de su familia

    Aunque su presente está enfocado en el mundo digital, Gia Meier no cierra la puerta a explorar otras áreas vinculadas al arte, como la actuación o la música, disciplinas que forman parte de la tradición artística de su familia.

    ‘No sé qué podré hacer en el futuro, ya que no tengo un proyecto relacionado con eso. De hecho, somos una familia de artistas. Nos encanta la música y la actuación a todos. Yo no me dedico a esto, pero mi hermano, mi mamá y mi papá sí’, afirmó durante su conversación con las cámaras de América Televisión.

    La entrevista se realizó en el marco del concierto que ofreció su padre en el Gran Teatro Nacional, evento en el que la joven acompañó al cantante y aprovechó para compartir detalles de su nueva etapa profesional y personal tras su regreso al país.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hija de Christian Meier sorprende al revelar a qué se dedica en Lima tras terminar sus estudios en Londres: “Mi familia me ha ayudado un montón”
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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