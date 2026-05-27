Jaime Bayly confiesa que su papel es defender a los que más sufren. | Composición El Popular | Difusión

Jaime Bayly confiesa que su papel es defender a los que más sufren. | Composición El Popular | Difusión

¡Se distancia de su antiguo perfil político! En una declaración que dejó tanto a seguidores como a críticos asombrados, el reconocido escritor y periodista Jaime Bayly abrió una nueva etapa en su vida al anunciar públicamente su inclinación hacia la izquierda. Con 61 años, el célebre 'Niño Terrible' decidió apartarse definitivamente de Keiko Fujimori, afirmando que la cabecilla de Fuerza Popular no ha estado a la altura de las exigencias del momento.

Bayly critica a Keiko y le niega su apoyo en las elecciones venideras

En su declaración, el escritor reflexionó críticamente sobre la manera en que su visión política ha evolucionado a lo largo de los años. Bayly recordó su apoyo en procesos electorales pasados a la figura de Fuerza Popular, pero subrayó que esa etapa quedó atrás debido a los reiterados errores de la política y su obstinación por la Presidencia.

“Si opositar a los deseos de Keiko Fujimori, quien insiste en convertirse en la presidenta de la Nación tras tres derrotas electorales... bueno, eso me convierte en un izquierdista en el Perú”, afirmó el periodista. También contó que, durante sus últimas conversaciones con ella, le recordó que no cumplió con los compromisos de su cargo y que su padre, Alberto Fujimori, estuvo al mando de un régimen autoritario.

A pesar de esta nueva posición, el presentador dejó en claro que nunca apoyaría los regímenes totalitarios presentes en la región. Jaime Bayly puntualizó que este cambio ideológico no significa un respaldo a los modelos de Venezuela, Cuba o Nicaragua, a los cuales calificó de "tiranías comunistas".

Bayly explica las razones de su nuevo alineamiento político