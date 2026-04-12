Jaime Bayly rompe su silencio y revela por qué no acudirá a votar en las Elecciones 2026: "Me saca un peso de encima"
Este 12 de abril, miles de peruanos acuden a sus centros de votación para elegir a sus candidatos en medio de un complejo panorama político en el país. En este contexto de alta participación ciudadana, el periodista Jaime Bayly sorprendió al pronunciarse en sus redes sociales para explicar por qué no acudirá a votar este domingo. Conoce aquí el motivo de su decisión y lo que dijo al respecto.
LEE MÁS: Magaly Medina pide a los peruanos informarse antes de ir a votar: “No podemos darle nuestro voto a alguien solo porque nos hace reír”
Jaime Bayly revela que no votará en las Elecciones 2026
A través de sus redes sociales, Jaime Bayly informó que no participará en las Elecciones 2026, explicando de manera directa su postura frente al proceso electoral. Tras hacer pública su decisión, el periodista afirmó: “Yo no voy a ir a votar, ya saben. Estoy tranquilo, estoy aliviado, estoy contento. Me saca un peso de encima”.
El escritor y conductor también reflexionó sobre la dificultad de elegir entre los candidatos en contienda, señalando que, de ser obligatorio el voto, no tendría claridad sobre su opción. “Si estuviera obligado a votar con una pistola, apuntándome a la cabeza, la verdad no estaría tan seguro por quién votar”, resaltó.
Asimismo, Bayly añadió que ningún postulante logra generar entusiasmo en él, aunque reconoce que las decisiones políticas suelen ser prácticas. “Como suele ocurrir, no hay ningún candidato que despierte mi entusiasmo, pero la vida es así. Al final, uno no elige lo ideal o lo idílico, al final uno elige lo real, lo posible”, remarcó.