Jaime Bayly revela el incómodo episodio tras pagar la boda de su hija Paola, incluyendo cuentas extras inesperadas y una caída que desató risas.

Jaime Bayly contó más detalles sobre la boda de su hija. | Composición Wapa

Jaime Bayly contó más detalles sobre la boda de su hija. | Composición Wapa

Lo que parecía una celebración familiar sin sobresaltos terminó convirtiéndose en una historia digna del estilo ácido de Jaime Bayly. En una de sus recientes columnas, el escritor peruano reveló detalles inéditos del matrimonio de su hija Paola Bayly en Lima, donde el lujo y los gastos no fueron el verdadero problema… sino lo que vino después.

Bayly contó que asumió los costos previamente pactados de la boda sin objeciones. Para él, el acuerdo era claro: cubrir la ceremonia y la recepción, sin espacio para sorpresas de último minuto. Incluso recordó, con su característico tono irónico, que decidió no seguir al pie de la letra el código de vestimenta sugerido en la invitación.

Aunque le consultaron si asistiría con esmoquin y pajarita, optó por un traje negro hecho a medida con corbata del mismo color. ¿La razón? Sentía que, tras haber financiado la celebración, tenía derecho a imponer su propio estilo.

Todo parecía bajo control… hasta que llegó el inesperado giro.

Al día siguiente de la boda, recibió un correo de su hija que cambiaría el tono de la historia. En el mensaje, Paola le informaba que aún quedaban "cuentas adicionales por pagar", algo que el escritor no tenía contemplado.

Lejos de aceptar sin cuestionamientos, Bayly respondió fiel a su personalidad directa:

"Al día siguiente, ella me escribió un correo, informándome de que había algunas cuentas adicionales por pagar. (…) Me he quedado seco de fondos, me disculpé. Estoy aguja, añadí, que es como los jóvenes en esa ciudad, también llamados flacos, se describen a sí mismos cuando están cortos de dinero".

Con esa frase, dejó claro que no asumiría gastos extra tras haber desembolsado una suma considerable.

El momento más incómodo: caída, risas y una broma inesperada

Pero el dinero no fue lo único que marcó la jornada. En su relato, Bayly también revivió una escena que mezcló tensión, sorpresa y humor involuntario.

Durante la ceremonia, el escritor se encontró con su exsuegro, con quien —según confesó— nunca tuvo una relación cercana. Por eso le llamó la atención que el empresario, descrito como un próspero hotelero, se le acercara con cordialidad y lo invitara a sentarse en la primera fila.

Bayly aceptó el gesto, interpretándolo como una señal de tregua. Sin embargo, lo que vino después rompió cualquier intento de solemnidad.

Al tomar asiento en un banco metálico junto a su madre, el mueble cedió inesperadamente. El cojín se deslizó y el escritor terminó en el jardín, ante la mirada de varios invitados.

La escena no pasó desapercibida. Por el contrario, provocó carcajadas inmediatas, incluyendo las de su madre y su exsuegro. Este último, lejos de mostrar preocupación, lanzó una broma sobre su peso, coronando un momento tan incómodo como hilarante.