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Celine Aguirre DEJA ‘La Granja VIP’ y es trasladada a una clínica tras INDIGNANTE comentario discriminador: “Se descompensó”

Celine Aguirreno está pasando un buen momento, luego de provocar que suspendan ‘La Granja VIP’ por un comentario sobre los chinchanos, comunicaron su salida del reality. ¿Qué le pasó?

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    Celine Aguirre DEJA ‘La Granja VIP’ y es trasladada a una clínica tras INDIGNANTE comentario discriminador: “Se descompensó”
    Celine Aguirre abandonó La Granja VIP: la actriz fue trasladada a clínica local. | Composición Wapa
    Celine Aguirre DEJA ‘La Granja VIP’ y es trasladada a una clínica tras INDIGNANTE comentario discriminador: “Se descompensó”

    Lo que debía ser una jornada más dentro de 'La Granja VIP' terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos del reality. La actriz Celine Aguirre abandonó el programa de manera inesperada tras sufrir una descompensación, pero su salida quedó opacada por una fuerte polémica que ya estalla en redes sociales.

    Mientras la producción intentaba retomar la normalidad, el nombre de la artista se convirtió en tendencia, no solo por su estado de salud, sino por un comentario que indignó a miles.

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    Salida de emergencia: Celine Aguirre es trasladada a una clínica

    La transmisión del reality sufrió un corte abrupto y, al regresar al aire, la ausencia de Celine Aguirre fue evidente. Sus compañeros confirmaron que la actriz tuvo que ser retirada del programa por un problema de salud.

    Fue Miguel Vergara, capataz del espacio, quien explicó lo ocurrido frente al resto de participantes: “Anunciarles que somos 15, ahora somos 14 porque nuestra amiga Celine la están llevando a una clínica, le van a hacer un examen de rutina, se ha descompensado. Solamente para que estemos enterados los 15 que somos ahora”.

    Aunque la situación generó preocupación dentro de la casa, también llevó tranquilidad al aclarar que no se trataría de una salida definitiva. “Me imagino que en el proceso la estarán trayendo, según como se vaya recuperando. Sí va a regresar, según como va su procedimiento. No sabemos si regresa hoy o mañana”, reveló.

    Los participantes no ocultaron su inquietud y coincidieron en que la actriz no se encontraba bien, respaldando la decisión de la producción de priorizar su salud.

    Comentario desata indignación y pone a la actriz en el centro de la polémica

    Sin embargo, la crisis médica no es lo único que rodea a Celine Aguirre. Antes de su salida, la actriz protagonizó un momento que encendió la controversia en redes sociales.

    Durante una conversación dentro del reality, lanzó una frase que rápidamente fue cuestionada por los usuarios: “¿Dijeron Chincha? ¿Dijeron gato? Porque los negr*s comen gato, con todo respeto”.

    El comentario generó rechazo inmediato, especialmente entre usuarios que se identifican con Chincha, quienes no tardaron en responder y desmentir esa afirmación. En plataformas digitales, las críticas no se hicieron esperar, acusando a la actriz de emitir un mensaje ofensivo y cargado de estereotipos.

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    Entre la preocupación y la crítica: el complicado momento de Celine Aguirre

    Así, la actriz atraviesa un escenario complejo: por un lado, la incertidumbre sobre su estado de salud y posible regreso al reality; por otro, una fuerte ola de cuestionamientos que podrían impactar su imagen pública.

    Mientras tanto, la audiencia sigue atenta a cualquier actualización sobre su recuperación y a una posible respuesta de la actriz frente a la polémica que, lejos de apagarse, sigue creciendo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Celine Aguirre DEJA ‘La Granja VIP’ y es trasladada a una clínica tras INDIGNANTE comentario discriminador: “Se descompensó”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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