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Pamela López en shock al enterarse en vivo que Christian Cueva la echó de su casa en Trujillo y cambió las chapas

Pamela López no pudo contener las lágrimas luego de que su hija mayor le informara por teléfono que Christian Cueva retiró todas sus pertenencias de la vivienda que compartían en Trujillo e incluso cambió las cerraduras para impedirle el ingreso.

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    Pamela López en shock al enterarse en vivo que Christian Cueva la echó de su casa en Trujillo y cambió las chapas
    Pamela López es echada de su casa por Christian Cueva
    Pamela López en shock al enterarse en vivo que Christian Cueva la echó de su casa en Trujillo y cambió las chapas

    Pamela López protagonizó un emotivo momento en ‘La Granja VIP’ al romper en llanto tras recibir una llamada de su hija mayor, quien le informó que Christian Cueva la habría dejado sin acceso a la vivienda que compartían en Trujillo mientras ella participa en el reality de convivencia.

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    Pamela López descubre que Christian Cueva la dejó fuera de su vivienda en Trujillo

    La situación se produjo luego de que Fabiana, la hija mayor de Pamela López, se comunicara de emergencia con ella durante el programa. Aunque la animadora de eventos evitó profundizar sobre el tema frente a cámaras, la transmisión 24/7 del reality en YouTube mostró el momento en que se quebró emocionalmente junto a sus compañeros.

    Según relató la aún esposa del futbolista, la noticia la tomó por sorpresa debido a que tenía previsto regresar a Trujillo con sus hijos una vez finalizada su participación en el programa. Sin embargo, aseguró que esos planes ya no podrán concretarse.

    “Lo pienso y no lo puedo creer, ya había hecho planes saliendo de acá. No sé si alguien me escuchó ‘me voy directo a Trujillo con mis hijos’. Esa h… me tiene así. Me cambió la chapa, me quitó todo. Me quitó la chapa y todas mis cosas”, expresó entre lágrimas.

    Tras escucharla, Paul Michael se acercó para abrazarla y brindarle apoyo, mientras que Gabriela Herrera cuestionó la actitud de Cueva, considerando que habría actuado con la intención de perjudicar a la madre de sus hijos. Por su parte, el participante conocido como ‘Cri Cri’ señaló que este tipo de situaciones suelen ocurrir cuando una de las partes tiene poder.

    “Ya está, no quiero que me vean así tampoco”, manifestó Pamela mientras era consolada por el cantante. Luego tomó una botella de agua para intentar serenarse y permaneció varios minutos en silencio y visiblemente afectada.

    Cabe recordar que semanas atrás la defensa legal de Christian Cueva reveló una propuesta de conciliación dirigida a Pamela López para concretar el divorcio. La oferta incluía la entrega de una camioneta valorizada en 50 mil dólares, un terreno valorizado en 100 mil dólares y el compromiso de proporcionar una vivienda para sus hijos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López en shock al enterarse en vivo que Christian Cueva la echó de su casa en Trujillo y cambió las chapas
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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