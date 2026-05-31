¡BESO QUE LO CAMBIA TODO! Yahaira Plasencia y ‘El Diablo’ ya no esconden su amor

Yahaira Plasencia fue captada besando a Luis Fernando en su cumpleaños y volvió a hablar sobre sus deseos de ser madre junto al empresario.

Yahaira Plasencia volvió a encender las redes luego de aparecer en nuevas imágenes junto a Luis Fernando, conocido como 'El Diablo', durante la celebración de cumpleaños del empresario. La salsera fue captada en un momento romántico que rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales.

La reunión contó con la presencia de amigos y personas cercanas a la pareja, pero lo que más llamó la atención fue la complicidad que ambos mostraron durante la fiesta. Los videos difundidos dejaron ver que Yahaira y Luis Fernando atraviesan una etapa estable y cercana.

Uno de los clips compartidos por Instarándula mostró a la cantante con el celular en la mano mientras se acercaba al empresario. Luego, lo tomó del cuello y le dio un beso frente a los invitados, escena que no pasó desapercibida entre los seguidores de la farándula peruana.

El ambiente de la celebración estuvo marcado por música en vivo y un acordeón que acompañó el festejo. En otro video, Yahaira aparece llevando una torta hacia Luis Fernando mientras los asistentes grababan el momento con sus celulares y celebraban junto a él.

Las imágenes reforzaron los comentarios sobre el buen momento sentimental de la pareja. Aunque la intérprete suele mantener ciertos aspectos de su vida privada bajo reserva, esta vez se mostró más relajada y cariñosa durante el cumpleaños del empresario.

Semanas atrás, Yahaira también sorprendió al hablar públicamente sobre la posibilidad de convertirse en madre junto a Luis Fernando. La confesión ocurrió durante una entrevista con 'América Hoy', donde compartió escena con la cantante Su Rabanal.

“Sí, en algún momento, sí me gustaría con el que estoy, con Luis Fernando”, respondió la salsera cuando fue consultada sobre sus planes de maternidad.

Yahaira Plasencia reveló cómo imagina su futura maternidad

La cantante no solo admitió que le gustaría ser madre en algún momento, sino que también contó cómo imagina esa etapa de su vida. Con su característico humor, Yahaira reveló que le gustaría tener una niña y explicó el motivo con una frase que generó risas.

“Me gustaría que fuera mujer para que cuando yo me muera, haya una Yahaira más, no puede dejar de existir una Yahaira, no hay forma (risas)”, comentó la cantante peruana entre risas.

Yahaira Plasencia celebra el cumpleaños del 'Diablo'.