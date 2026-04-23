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Yahaira Plasencia dejará en SHOCK a Magaly Medina con impensado TRIUNFO LEGAL en su contra

A través de sus redes, Yahaira Plasencia anunció que este avance es vital en su defensa en el proceso legal actual.

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    Yahaira Plasencia dejará en SHOCK a Magaly Medina con impensado TRIUNFO LEGAL en su contra
    Yahaira Plasencia dejará en SHOCK a Magaly Medina
    Yahaira Plasencia dejará en SHOCK a Magaly Medina con impensado TRIUNFO LEGAL en su contra

    ¡Logra una victoria en los tribunales! La cantante Yahaira Plasencia comunicó que la Prefectura de Lima le ha otorgado garantías personales en el proceso que mantiene contra la presentadora Magaly Medina. Esta decisión responde a una petición de la artista ante situaciones de presunta violencia psicológica.

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    Yahaira Plasencia consigue garantías contra Magaly Medina

    A través de su perfil en redes sociales, la salsera Yahaira Plasencia dio a conocer los resultados del trámite, señalando que este fallo es un progreso importante en la defensa de su caso.

    ‘Hola chicos, estoy aquí con la doctora Keila. Acabamos de salir de Prefectura porque me han brindado las garantías personales contra la señora Magaly Medina para detener la violencia psicológica’, expresó en un video en su Instagram.

    La abogada de Plasencia subrayó la relevancia de esta decisión y su posible repercusión en casos similares, indicando que activa un precedente importante para la protección contra este tipo de situaciones.

    ‘Estamos contentas porque es un gran logro y no debemos incitar o participar en la violencia contra una mujer a nivel nacional’, enfatizó la representante legal de la cantante.

    Finalmente, Yahaira aprovechó para reafirmar su posición y enviar un mensaje en contra de cualquier tipo de violencia. ‘Ninguna mujer debería pasar por esto. Gracias’, subrayó.

    ¿Qué Proporciona la Resolución Contra Magaly Medina?

    Yahaira Plasencia compartió el documento oficial en sus redes, el cual describe que la autoridad evaluó el caso y concluyó que era necesario otorgar las garantías personales. La resolución identifica un contexto de riesgo que hizo indispensable la intervención.

    Según el fallo, se acepta la petición de la salsera y se instruye a Magaly Medina a abstenerse de ejercer acciones que puedan perjudicar la estabilidad emocional o tranquilidad de Yahaira.

    El documento también advierte sobre las consecuencias legales en caso de incumplimiento. Ante tal escenario, podría configurarse el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, habilitando acciones penales adicionales.

    La resolución indica que tanto la demandante como la denunciada pueden apelar la decisión mediante los procedimientos estipulados en la normatividad vigente para estos casos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Yahaira Plasencia dejará en SHOCK a Magaly Medina con impensado TRIUNFO LEGAL en su contra
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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