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Mario Hart reacciona de forma INESPARADA al bebé en camino y desata polémica

Korina Rivadeneira dio la sorpresa al anunciar un bebé en su familia tras rumores de separación de Mario Hart. La reacción del piloto fue inesperada. ¿Qué hizo?

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    Mario Hart reacciona de forma INESPARADA al bebé en camino y desata polémica
    Mario Hart reacciona de forma INESPERADA al bebé ANUNCIADO por Korina y desata polémica. | Composición Wapa
    Mario Hart reacciona de forma INESPARADA al bebé en camino y desata polémica

    La relación entre Mario Hart y Korina Rivadeneira se mantiene incierta. Recientemente, Magaly Medina reveló que ambos ya no comparten la misma residencia, sugiriendo ellos que darán más detalles en sus redes cuando lo consideren conveniente. En medio de este contexto, la venezolana anunció un bebé en camino en su familia, sorprendiendo tras los rumores de separación. ¿Qué respondió el piloto?

    Korina Rivadeneira compartió la noticia sobre la llegada de un nuevo miembro a su familia después de su presunta separación de Mario Hart. Según informes de Magaly Medina, ambos ya no viven juntos.

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    La venezolana dejó Perú tras enviar un saludo a Mario por su cumpleaños, considerado algo distante, pero esto muestra que mantienen una relación amigable a pesar de la separación.

    No obstante, el propósito fue otro: revelar el género de un bebé en camino en su familia, aunque no se trata de su tercer hijo, sino de su hermana Soily Rivadeneira, quien está esperando y para quien organizó una fiesta de revelación tras aprender a decorar.

    “Baby L. Por cierto, miren cómo quedó la decoración”, a lo que su hermana respondió agradecida: “Te amo hermanaaaa la mejor del mundo todo quedó hermoso gracias a tiiii”.

    A pesar del entusiasmo por el bebé, un niño, Mario Hart no envió felicitaciones públicas ni a la madre de sus hijos ni a su cuñada por el nuevo integrante que será parte de la familia.

    Mario Hart tiene impensada reacción a bebé en camino anunciado por Korina Rivadeneira tras su presunta separación
    Mario Hart tiene impensada reacción a bebé en camino anunciado por Korina Rivadeneira tras su presunta separación

    En lugar de eso, el piloto simplemente dio un ‘me encanta’ a las publicaciones tanto de Korina como de Soily Rivadeneira, manteniendo contacto en redes. Es curioso que aunque familiares de Korina felicitaron a Hart por su cumpleaños en medio de la crisis matrimonial, no hubo un gesto similar en el reciente anuncio de la familia Rivadeneira.

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    Mario Hart tiene impensada reacción a bebé en camino anunciado por Korina Rivadeneira tras su presunta separación
    Mario Hart tiene impensada reacción a bebé en camino anunciado por Korina Rivadeneira tras su presunta separación
    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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