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Sergio Galliani no ESCONDIÓ su preocupación sobre diagnóstico de cáncer de Conni Chaparro y conmovió con su reacción

Connie Chaparro, esposa de Sergio Galliani, anuncia diagnóstico de cáncer de piel y el actor muestra su apoyo. Descubre cómo reaccionó.

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    Sergio Galliani no ESCONDIÓ su preocupación sobre diagnóstico de cáncer de Conni Chaparro y conmovió con su reacción
    Sergio Galliani no pudo esconder la preocupación tras diagnóstico de Connie | Composición Wapa
    Sergio Galliani no ESCONDIÓ su preocupación sobre diagnóstico de cáncer de Conni Chaparro y conmovió con su reacción

    La actriz Connie Chaparro preocupó a sus seguidores al compartir en un emotivo video en redes sociales que recientemente le diagnosticaron cáncer de piel. Esta noticia la impactó profundamente, ya que ha sido la primera en cuidar a su esposo, Sergio Galliani, y a sus hijos de esta enfermedad que afecta a muchos peruanos. Tras compartir su miedo y vulnerabilidad, el actor de 'Al fondo hay sitio' mostró su reacción. ¿Qué hizo?

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    Sergio Galliani y su respuesta al diagnóstico de cáncer de Connie Chaparro

    Connie Chaparro, conocida actriz, sorprendió al revelar que, tras chequeos, le diagnosticaron cáncer de piel en uno de sus lunares.

    La artista se mostró vulnerable al no comprender la causa de su enfermedad, dado su esfuerzo por proteger a su familia del sol durante paseos en Lima. Sin embargo, decidió hacerse una biopsia en un lunar sospechoso de su brazo izquierdo, el cual fue removido por recomendación médica.

    “El resultado fue ‘Cáncer de piel in situ’ y me diagnosticaron un melanoma. En ese momento, el mundo se me vino abajo; fue un gran susto. Aunque impactante, el apoyo de seres queridos me llevó a buenos médicos que me operaron con éxito”, compartió.

    Muchos se preguntaron cómo reaccionó Sergio Galliani a esta situación, aunque no divulgó sus palabras de aliento públicamente.

    Sergio Galliani y su reacción a diagnóstico de cáncer en Connie Chaparro
    Sergio Galliani y su reacción a diagnóstico de cáncer en Connie Chaparro

    No obstante, el actor de 'Al fondo hay sitio' mostró su respaldo a su esposa con un 'me encanta' en Instagram, reflejando así su apoyo constante.

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    Después de ver a varios especialistas, Connie aconsejó a sus seguidores realizar chequeos preventivos para actuar con rapidez si es necesario.

    “Parece que este lunar siempre estuvo ahí y se volvió maligno. Solo el quince por ciento de la gente experimenta esto. Por suerte, siempre hay ángeles cuidándome y ahora estoy mejor. Comparto mi historia para que también otros puedan beneficiarse”, concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Sergio Galliani no ESCONDIÓ su preocupación sobre diagnóstico de cáncer de Conni Chaparro y conmovió con su reacción
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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