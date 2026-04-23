Sergio Galliani no ESCONDIÓ su preocupación sobre diagnóstico de cáncer de Conni Chaparro y conmovió con su reacciónÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La actriz Connie Chaparro preocupó a sus seguidores al compartir en un emotivo video en redes sociales que recientemente le diagnosticaron cáncer de piel. Esta noticia la impactó profundamente, ya que ha sido la primera en cuidar a su esposo, Sergio Galliani, y a sus hijos de esta enfermedad que afecta a muchos peruanos. Tras compartir su miedo y vulnerabilidad, el actor de 'Al fondo hay sitio' mostró su reacción. ¿Qué hizo?
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Sergio Galliani y su respuesta al diagnóstico de cáncer de Connie Chaparro
Connie Chaparro, conocida actriz, sorprendió al revelar que, tras chequeos, le diagnosticaron cáncer de piel en uno de sus lunares.
La artista se mostró vulnerable al no comprender la causa de su enfermedad, dado su esfuerzo por proteger a su familia del sol durante paseos en Lima. Sin embargo, decidió hacerse una biopsia en un lunar sospechoso de su brazo izquierdo, el cual fue removido por recomendación médica.
“El resultado fue ‘Cáncer de piel in situ’ y me diagnosticaron un melanoma. En ese momento, el mundo se me vino abajo; fue un gran susto. Aunque impactante, el apoyo de seres queridos me llevó a buenos médicos que me operaron con éxito”, compartió.
Muchos se preguntaron cómo reaccionó Sergio Galliani a esta situación, aunque no divulgó sus palabras de aliento públicamente.
No obstante, el actor de 'Al fondo hay sitio' mostró su respaldo a su esposa con un 'me encanta' en Instagram, reflejando así su apoyo constante.
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Después de ver a varios especialistas, Connie aconsejó a sus seguidores realizar chequeos preventivos para actuar con rapidez si es necesario.
“Parece que este lunar siempre estuvo ahí y se volvió maligno. Solo el quince por ciento de la gente experimenta esto. Por suerte, siempre hay ángeles cuidándome y ahora estoy mejor. Comparto mi historia para que también otros puedan beneficiarse”, concluyó.