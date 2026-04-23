Actriz Connie Chaparro CONFIESA batalla contra el cáncer de piel y conmueve con su historia: "Me asusté horrible"

Connie Chaparro enfrentó un duro momento al descubrir que tenía cáncer de piel , pero gracias a una detección temprana, pudo comenzar su tratamiento rápidamente.

Connie Chaparro abre su corazón y comparte con sus seguidores que padece cáncer de piel. | Composición Wapa

Connie Chaparro abre su corazón y comparte con sus seguidores que padece cáncer de piel. | Composición Wapa

Connie Chaparro hizo una revelación emocional. La actriz peruana usó su presencia en redes sociales para comunicar que ha recibido una difícil noticia: ha sido diagnosticada con cáncer de piel. En un emotivo video, relató cómo se enteró de esta noticia, su reacción inicial y cómo ha manejado la situación en semanas recientes.

“Hace un mes visité al dermatólogo por una alergia y aprovechando le pedí que revisara mis lunares, ya que intento hacerme chequeos preventivos anuales”, comenzó relatando en sus redes. Durante el examen, el doctor se alarmó con un lunar en su brazo izquierdo y recomendó realizar una biopsia. “Fue un momento muy complicado. Por suerte, recordaba a conocidas que habían enfrentado un cáncer inicial y lo lograron superar rápidamente”, comentó.

Connie explicó que realizarse la biopsia fue especialmente angustiante por su familia y el trabajo. “Fue impactante porque estaba actuando en una obra de teatro y grabando una novela, y no podía dejar de pensar en ello”, agregó.

La noticia que transformó la vida de Connie Chaparro

Finalmente, tras una semana de espera, llegó un correo que confirmó sus temores. “Decía ‘Cáncer de piel in situ’ y el tipo fue un melanoma. En ese momento mi mundo se vino abajo. Me asusté profundamente. Fue un impacto enorme”, expresó emocionada.

Connie Chaparro comentó que el diagnóstico fue un golpe inesperado, especialmente porque siempre ha sido cuidadosa con la protección solar para ella y su familia. Afortunadamente, recibió mucho apoyo de amigos y contaba con seguro médico.

Tras la consulta con un oncólogo cirujano y realizarse más pruebas de prevención, Connie hizo un llamado a sus seguidores a realizar chequeos preventivos. “En mi caso, este lunar ya existía y se volvió maligno. Dicen que esto solo ocurre en el quince por ciento de los casos. Sin embargo, he tenido la fortuna de estar rodeada de personas que me cuidan, y gracias a Dios, puedo decir que estoy bien y más fuerte. Quiero compartir esto para que otros también tomen precauciones”, concluyó.

Al compartir esta experiencia, la esposa de Sergio Galliani recibió un aluvión de mensajes de apoyo en redes sociales. “¡Connie! Me alegra saber que estás bien, eres una mujer increíblemente fuerte”, “Connie querida, sé el susto que has pasado; algo similar me ocurrió y agradezco que todo haya terminado bien. Un abrazo fuerte”, “Me ocurrió lo mismo, solo que en la pierna. A cuidarnos Connie”, “Amiga, debió ser aterrador, pero qué bueno que estás bien. Siempre has sido una luchadora. ¡Te mando un fuerte abrazo!”; fueron algunas de las reacciones de colegas como Rossana Fernández-Maldonado, Almendra Gomelsky, Rebeca Escribens y Patricia Portocarrero.







