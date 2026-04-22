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Christian Cueva dedica sentido mensaje tras distanciamiento con Pamela Franco y convertirla en su AMANTE: "Eres el..."

Christian Cueva dedica romántico mensaje a Pamela Franco y ella responde, en medio de la polémica por su relación pasada.

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    Christian Cueva dedica sentido mensaje tras distanciamiento con Pamela Franco y convertirla en su AMANTE: "Eres el..."
    Christian Cueva compartió emocional mensaje a Pamela Franco. | Composición Wapa
    Christian Cueva dedica sentido mensaje tras distanciamiento con Pamela Franco y convertirla en su AMANTE: "Eres el..."

    El romance entre Pamela Franco y Christian Cueva vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública. Tras días de versiones cruzadas y declaraciones que encendieron la polémica, el futbolista decidió pronunciarse con un mensaje que sorprendió por su tono íntimo y emocional.

    Christian Cueva rompe el silencio y le dedica mensaje a Pamela Franco

    En medio de los comentarios que surgieron tras las confesiones de la cantante, Christian Cueva optó por dejar de lado la discreción y expresar abiertamente lo que siente por su pareja. A través de sus redes sociales, el jugador compartió una fotografía junto a Pamela Franco acompañada de una dedicatoria cargada de afecto.

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    “Eres el amor que siempre soñé, mi amiga, mi compañera, mi fuerza, mi motivación, todo lo que quise en este mundo, te amo hasta el fin del mundo”, escribió.

    El gesto fue interpretado como una señal clara de que la relación habría superado los momentos difíciles que ambos atravesaron recientemente.

    Christian Cueva compatió un tierno mensaje a Pamela Franco.
    Christian Cueva compatió un tierno mensaje a Pamela Franco.

    Pamela Franco responde y reafirma la relación

    La reacción de la intérprete no tardó en llegar. Lejos de mantener silencio, Pamela Franco decidió responder públicamente al mensaje de Cueva, reforzando la idea de que ambos siguen apostando por su vínculo.

    “Amorcito, te amo mucho. Construyamos el mundo que queremos”, publicó al compartir la dedicatoria del futbolista.

    Este intercambio en redes sociales generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes siguen de cerca cada paso de la pareja.

    La polémica con Christian Domínguez vuelve a escena

    En paralelo, las declaraciones recientes de Pamela Franco también reactivaron las dudas sobre su relación pasada con Christian Domínguez. Sin embargo, la cantante ha sido enfática en descartar cualquier infidelidad.

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    Según ha explicado en entrevistas, retomó la comunicación con Cueva después de que el padre de su hija fuera captado en una situación comprometedora, lo que marcaría el punto de quiebre en su relación anterior.

    Así, entre mensajes románticos y aclaraciones públicas, la historia entre Pamela Franco y Christian Cueva sigue escribiéndose bajo el escrutinio mediático.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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