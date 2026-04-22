Reportan robo de auto de Carlos Vílchez en Pueblo Libre y vecinos denuncian falta de seguridad y respuesta inmediata de autoridades.

Carlos Vílchez reveló que el robo se habría dado en la noche del martes 21. | Composición Wapa

Carlos Vílchez reveló que el robo se habría dado en la noche del martes 21. | Composición Wapa

Un nuevo hecho de inseguridad sacude la farándula peruana. Esta vez, el nombre de Carlos Vílchez aparece vinculado a un presunto robo ocurrido en el distrito de Pueblo Libre, generando preocupación entre vecinos y cuestionamientos hacia las autoridades.

Denuncian robo de auto de Carlos Vílchez y falta de respuesta inmediata

La alerta fue difundida por una organización vecinal, que reportó la sustracción del vehículo del conductor de televisión durante la noche del martes 21 de abril. Según la información compartida, el incidente se habría producido en una zona transitada del distrito.

'Hace aproximadamente una hora, se registró el robo del automóvil del vecino Carlos Vílchez en la intersección de la Av. Universitaria con Av. La Mar', señalaron en su publicación en redes sociales.

Las imágenes difundidas muestran al humorista revisando grabaciones de cámaras de seguridad junto a personal encargado, incluyendo efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), en un intento por esclarecer lo ocurrido.

Vecinos cuestionan seguridad en la zona

Más allá del hecho delictivo, lo que generó mayor indignación fue la presunta falta de atención inmediata tras el incidente. De acuerdo con el colectivo ciudadano, Vílchez no habría recibido apoyo oportuno.

'Tras el incidente, el afectado tuvo que desplazarse a pie hacia el módulo de seguridad de la zona para intentar presentar su denuncia y solicitar la revisión de las cámaras de vigilancia', indicaron.

Este escenario reavivó las críticas sobre la seguridad en el sector, considerado por los vecinos como un punto vulnerable ante la delincuencia.

Exigen mayor vigilancia en Pueblo Libre

La agrupación fue enfática en pedir acciones concretas a las autoridades locales, señalando la necesidad urgente de reforzar el patrullaje en la zona.

'Exigimos a la Municipalidad de Pueblo Libre y a la gerencia de Seguridad Ciudadana que refuercen la vigilancia en este sector. No es posible que un punto tan concurrido sea zona liberada para la delincuencia por falta de rondas preventivas. ¡Vecino, mantente alerta y reporta cualquier movimiento sospechoso!', manifestaron.