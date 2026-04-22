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Carlos Vílchez denuncia robo en Pueblo Libre y cuestiona falta de apoyo

Reportan robo de auto de Carlos Vílchez en Pueblo Libre y vecinos denuncian falta de seguridad y respuesta inmediata de autoridades.

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    Carlos Vílchez denuncia robo en Pueblo Libre y cuestiona falta de apoyo
    Carlos Vílchez reveló que el robo se habría dado en la noche del martes 21. | Composición Wapa
    Carlos Vílchez denuncia robo en Pueblo Libre y cuestiona falta de apoyo

    Un nuevo hecho de inseguridad sacude la farándula peruana. Esta vez, el nombre de Carlos Vílchez aparece vinculado a un presunto robo ocurrido en el distrito de Pueblo Libre, generando preocupación entre vecinos y cuestionamientos hacia las autoridades.

    Denuncian robo de auto de Carlos Vílchez y falta de respuesta inmediata

    La alerta fue difundida por una organización vecinal, que reportó la sustracción del vehículo del conductor de televisión durante la noche del martes 21 de abril. Según la información compartida, el incidente se habría producido en una zona transitada del distrito.

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    'Hace aproximadamente una hora, se registró el robo del automóvil del vecino Carlos Vílchez en la intersección de la Av. Universitaria con Av. La Mar', señalaron en su publicación en redes sociales.

    Las imágenes difundidas muestran al humorista revisando grabaciones de cámaras de seguridad junto a personal encargado, incluyendo efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), en un intento por esclarecer lo ocurrido.

    Vecinos cuestionan seguridad en la zona

    Más allá del hecho delictivo, lo que generó mayor indignación fue la presunta falta de atención inmediata tras el incidente. De acuerdo con el colectivo ciudadano, Vílchez no habría recibido apoyo oportuno.

    'Tras el incidente, el afectado tuvo que desplazarse a pie hacia el módulo de seguridad de la zona para intentar presentar su denuncia y solicitar la revisión de las cámaras de vigilancia', indicaron.

    Este escenario reavivó las críticas sobre la seguridad en el sector, considerado por los vecinos como un punto vulnerable ante la delincuencia.

    Exigen mayor vigilancia en Pueblo Libre

    La agrupación fue enfática en pedir acciones concretas a las autoridades locales, señalando la necesidad urgente de reforzar el patrullaje en la zona.

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    'Exigimos a la Municipalidad de Pueblo Libre y a la gerencia de Seguridad Ciudadana que refuercen la vigilancia en este sector. No es posible que un punto tan concurrido sea zona liberada para la delincuencia por falta de rondas preventivas. ¡Vecino, mantente alerta y reporta cualquier movimiento sospechoso!', manifestaron.

    Hasta el momento, no se ha informado sobre la identificación de los responsables ni sobre la recuperación del vehículo, mientras el caso sigue generando preocupación en el distrito.

    SOBRE EL AUTOR:
    Carlos Vílchez denuncia robo en Pueblo Libre y cuestiona falta de apoyo
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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