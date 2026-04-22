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Tilsa sorprende con duro mensaje antes de ser negada por su nuevo galán: "Merecemos que alguien..."

Tilsa Lozano vuelve a ser noticia tras publicar un mensaje en Instagram antes de que aparecieran imágenes de su viaje a Cartagena con el empresario Andrés Muñoz.

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    Tilsa sorprende con duro mensaje antes de ser negada por su nuevo galán: "Merecemos que alguien..."
    Tilsa Lozano manda mensaje en medio de rumores de un nuevo romance | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Tilsa sorprende con duro mensaje antes de ser negada por su nuevo galán: "Merecemos que alguien..."

    Una publicación reciente de Tilsa Lozano en redes sociales volvió a cobrar relevancia luego de que se difundieran imágenes de su viaje a Cartagena en compañía de un empresario. El mensaje, compartido horas antes de que se hiciera público el material televisivo, comenzó a circular nuevamente entre los usuarios tras conocerse los detalles del encuentro. ¿Qué dijo?

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    Tilsa Lozano manda mensaje antes de que su galán la negara

    Previo a que salieran a la luz las imágenes, la exconductora utilizó su cuenta de Instagram para compartir una reflexión que, con el paso de las horas, despertó diversas interpretaciones entre sus seguidores.

    “Merecemos que alguien nos mire, como si fuéramos su deseo cumplido”, escribió, frase que muchos relacionaron con las escenas que posteriormente fueron emitidas en televisión.

    Tilsa Lozano comparte mensaje en sus redes
    Tilsa Lozano comparte mensaje en sus redes

    Luego de que el reportaje se hiciera público, el hombre que aparece junto a la exmodelo fue abordado por la prensa para aclarar cuál es su vínculo con ella. Ante las consultas, negó que exista una relación sentimental entre ambos.

    Las imágenes difundidas muestran a ambos compartiendo distintos momentos durante su estadía en Colombia. En el material se observan gestos de cercanía que rápidamente generaron comentarios y especulaciones en redes sociales.

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    Tilsa Lozano aparece con empresario durante viaje a Cartagena

    Un reciente informe televisivo puso nuevamente a Tilsa Lozano en el centro de la atención mediática. El programa ‘Magaly TV: La Firme’ difundió imágenes donde la exmodelo aparece acompañada por un hombre identificado como Andrés Muñoz, situación que generó comentarios entre los televidentes por la cercanía que ambos mostraban.

    El reportaje, emitido el 21 de abril, presentó registros captados en Cartagena, Colombia. En las escenas se observa a la también conductora compartiendo diferentes actividades con el arquitecto, desde salidas en grupo hasta momentos en los que se les ve interactuando de manera cercana durante su estadía en la ciudad.

    De acuerdo con lo expuesto en el programa, ambos habrían coincidido en el mismo alojamiento en más de una ocasión, incluso antes y después del viaje. Las imágenes también mostraban actitudes de confianza entre ambos, lo que llevó a varios usuarios en redes sociales a especular sobre la posibilidad de un nuevo romance en la vida de Lozano.

    En algunos fragmentos del reportaje también se observan besos y gestos afectivos, elementos que alimentaron aún más las versiones sobre un presunto vínculo sentimental.

    Sin embargo, la historia tomó otro rumbo cuando el equipo del programa logró comunicarse directamente con Andrés Muñoz para preguntarle por la relación que mantiene con la exmodelo. Ante la consulta, el arquitecto descartó que exista un romance entre ambos.

    “No, no, no, para nada, no, no, no, somos amigos hace muchos años”, señaló, negando cualquier relación sentimental. Sus palabras contrastaron con las imágenes difundidas, lo que dejó abierta la discusión sobre la naturaleza real del vínculo que mantienen.

    SOBRE EL AUTOR:
    Tilsa sorprende con duro mensaje antes de ser negada por su nuevo galán: "Merecemos que alguien..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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