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Galán de Tilsa Lozano se arrepiente y admite que sí están saliendo, pero reconoce que sigue casado: "El divorcio es un trámite que demora"

Andrés Muñoz, empresario vinculado a Tilsa Lozano, rompió su silencio y confirmó que están saliendo juntos, aclarando que son amigos de años.

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    Galán de Tilsa Lozano se arrepiente y admite que sí están saliendo, pero reconoce que sigue casado: "El divorcio es un trámite que demora"
    Saliente de Tilsa Lozano rompe el silencio | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Galán de Tilsa Lozano se arrepiente y admite que sí están saliendo, pero reconoce que sigue casado: "El divorcio es un trámite que demora"

    ¡Recapacitó! Andrés Muñoz, el empresario que fue captado con Tilsa Lozano, rompió su silencio y reveló qué tipo de relación tienen, luego de que negara estar vinculado sentimentalmente con la exmodelo. En el podcast ‘Q’ Bochinche’, el arquitecto se pronunció y se retractó asegurando que están saliendo.

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    Empresario reconoce que es saliente de Tilsa Lozano, pero afirma que sigue casado

    En conversación con la producción del programa digital, Andrés Muñoz Álvarez Calderón admitió que tiene una amistad de muchos años con Tilsa, pero que actualmente sí mantienen un vínculo que traspasa lo amical. “Sí, somos amigos de muchos años atrás y hoy día salimos juntos”, contestó en un inicio.

    “Cuando me escribieron mi primera respuesta fue negar vínculos más cercanos porque no me gustan los chismosos, pero sí, estamos saliendo”, dijo explicando el motivo por el que en un inicio negó a Magaly TV, la firmeque estuviese involucrado en una relación con la exintegrante de Las Vengadoras.

    Sin embargo, el arquitecto aclaró que está separado de su aún esposa desde hace varios meses, aunque no se ha divorciado debido a la complejidad del trámite y el tiempo que este le pueda tomar.

    “Yo estoy separado hace varios meses al igual que ella y estamos en nuestro derecho de salir juntos si así lo queremos”, sentenció. “El divorcio es un trámite que demora, la separación es lo real”, agregó dejando en claro que, pese a estar separado, sigue estando legalmente casado.

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    ¿Quién es Andrés Muñoz, el empresario vinculado a Tilsa Lozano?

    Tras la difusión de imágenes junto a Tilsa Lozano, el nombre de Andrés Muñoz Álvarez Calderón comenzó a ganar notoriedad. Se trata de un empresario ligado al sector de la arquitectura y el desarrollo inmobiliario, ámbito en el que ha construido su perfil profesional.

    De acuerdo con la información disponible en sus plataformas públicas, Muñoz participa en proyectos vinculados a la construcción y forma parte de un emprendimiento denominado ‘Amakvichayito’, iniciativa que lo ubica dentro del entorno empresarial.

    Más allá de su actividad laboral, el arquitecto también muestra en redes sociales uno de sus principales intereses personales: las artes marciales. En particular, practica jiu jitsu y cuenta con el grado de cinturón negro, aspecto que llamó la atención de los usuarios que buscaban conocer más detalles sobre su perfil.

    SOBRE EL AUTOR:
    Galán de Tilsa Lozano se arrepiente y admite que sí están saliendo, pero reconoce que sigue casado: "El divorcio es un trámite que demora"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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