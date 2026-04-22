¿Quién es el nuevo ‘galán’ de Tilsa Lozano que primero la negó, pero ya la oficializó?

Tilsa Lozano es captada con un hombre en Cartagena; él niega romance, pero las imágenes desatan polémica en redes.

Tilsa Lozano fue captad besándose con un nuevo galán. | Composición Wapa

Tilsa Lozano fue captad besándose con un nuevo galán. | Composición Wapa

La reciente aparición de Tilsa Lozano en Cartagena no pasó desapercibida. Un informe televisivo la mostró compartiendo momentos cercanos con un hombre que rápidamente captó la atención del público, desatando especulaciones sobre un posible nuevo capítulo en su vida sentimental.

¿Quién es el hombre con el que fue vista Tilsa Lozano?

Las imágenes difundidas evidencian a la exmodelo en situaciones de evidente confianza junto a su acompañante, lo que generó comentarios inmediatos en redes sociales y programas de espectáculos.

El hombre fue identificado como Andrés Muñoz Álvarez Calderón, quien se desempeña en el rubro de la arquitectura y cuenta con un emprendimiento inmobiliario llamado ‘Amakvichayito’. Además, comparte en sus redes su afición por el jiu jitsu, disciplina en la que ostenta cinturón negro.

Magaly Medina expuso al nuevo saliente de Tilsa Lozano.

Durante su estadía en Colombia, ambos habrían compartido varios momentos juntos, incluyendo alojamiento y actividades en la ciudad, lo que alimentó las versiones sobre una posible relación más allá de la amistad.

Él responde y niega romance con la exmodelo

Tras la difusión del material, un reportero logró contactarlo para conocer su versión. Ante la consulta directa sobre un vínculo sentimental con Tilsa Lozano, el empresario fue categórico. “No, no, no, para nada, no, no, no, somos amigos hace muchos años”, aseguró.

Pese a esta respuesta, las imágenes continúan generando debate entre seguidores y usuarios en redes, quienes interpretan las escenas de forma distinta.

Saliente de Tilsa Lozano aún se encuentra en proceso de divorcio.

Revelan detalles de su situación personal

El informe también dio a conocer información sobre la vida personal de Muñoz. Según lo expuesto, el arquitecto tendría una relación previa formal.

De acuerdo con el programa, el empresario estaría casado, aunque actualmente separado de su pareja, un dato que añade un nuevo matiz a la polémica.