Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Reniec lanza campaña de DNI electrónico gratis durante abril: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

¿Quién es el nuevo ‘galán’ de Tilsa Lozano que primero la negó, pero ya la oficializó?

Tilsa Lozano es captada con un hombre en Cartagena; él niega romance, pero las imágenes desatan polémica en redes.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Quién es el nuevo ‘galán’ de Tilsa Lozano que primero la negó, pero ya la oficializó?
    Tilsa Lozano fue captad besándose con un nuevo galán. | Composición Wapa
    ¿Quién es el nuevo ‘galán’ de Tilsa Lozano que primero la negó, pero ya la oficializó?

    La reciente aparición de Tilsa Lozano en Cartagena no pasó desapercibida. Un informe televisivo la mostró compartiendo momentos cercanos con un hombre que rápidamente captó la atención del público, desatando especulaciones sobre un posible nuevo capítulo en su vida sentimental.

    ¿Quién es el hombre con el que fue vista Tilsa Lozano?

    Las imágenes difundidas evidencian a la exmodelo en situaciones de evidente confianza junto a su acompañante, lo que generó comentarios inmediatos en redes sociales y programas de espectáculos.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Christian Cueva dedica sentido mensaje tras distanciamiento con Pamela Franco y convertirla en su AMANTE: "Eres el..."

    El hombre fue identificado como Andrés Muñoz Álvarez Calderón, quien se desempeña en el rubro de la arquitectura y cuenta con un emprendimiento inmobiliario llamado ‘Amakvichayito’. Además, comparte en sus redes su afición por el jiu jitsu, disciplina en la que ostenta cinturón negro.

    Magaly Medina expuso al nuevo saliente de Tilsa Lozano.
    Magaly Medina expuso al nuevo saliente de Tilsa Lozano.

    Durante su estadía en Colombia, ambos habrían compartido varios momentos juntos, incluyendo alojamiento y actividades en la ciudad, lo que alimentó las versiones sobre una posible relación más allá de la amistad.

    Él responde y niega romance con la exmodelo

    Tras la difusión del material, un reportero logró contactarlo para conocer su versión. Ante la consulta directa sobre un vínculo sentimental con Tilsa Lozano, el empresario fue categórico. “No, no, no, para nada, no, no, no, somos amigos hace muchos años”, aseguró.

    Pese a esta respuesta, las imágenes continúan generando debate entre seguidores y usuarios en redes, quienes interpretan las escenas de forma distinta.

    Saliente de Tilsa Lozano aún se encuentra en proceso de divorcio.
    Saliente de Tilsa Lozano aún se encuentra en proceso de divorcio.

    Revelan detalles de su situación personal

    El informe también dio a conocer información sobre la vida personal de Muñoz. Según lo expuesto, el arquitecto tendría una relación previa formal.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Carlos Vílchez denuncia robo en Pueblo Libre y cuestiona falta de apoyo

    De acuerdo con el programa, el empresario estaría casado, aunque actualmente separado de su pareja, un dato que añade un nuevo matiz a la polémica.

    Mientras tanto, Tilsa Lozano no se ha pronunciado públicamente sobre estas imágenes, manteniendo el misterio en torno a su situación actual.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Quién es el nuevo ‘galán’ de Tilsa Lozano que primero la negó, pero ya la oficializó?
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Christian Cueva dedica sentido mensaje tras distanciamiento con Pamela Franco y convertirla en su AMANTE: "Eres el..."

    Pamela Franco recordó la dolorosa reacción de Christian Domínguez ante el diagnóstico de su hija

    Carlos Vílchez denuncia robo en Pueblo Libre y cuestiona falta de apoyo

    Karen Schwarz tiene radical decisión al regresar a Lima y separarse de su familia

    Paco Bazán sorprende al responder si piensa casarse y tener hijos con Susana Alvarado

    Lo más vistos en Farándula

    María Pía Vallejos ARREMETE contra Maju Mantilla tras negar su relación con Salcedo: “Él fue claro, toca aceptar la realidad”

    Melanie Martínez LLORA DESGARRADORAMENTE tras denuncia de Christian Domínguez: “Dice que le causo depresión y ansiedad”

    Christian Domínguez acusa a sus exparejas de hacer campaña para afectarlo y abogado lo defiende: "Hay violencia psicológica contra él"

    Hija de Tula Rodríguez deja el país y sorprende con fuerte mensaje tras separarse de su madre: “No tienes que arrepentirte”

    “Tú tienes la culpa”: Pamela Franco deja en shock al revelar frase de Christian Domínguez tras ampay en 'auto rana'

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;