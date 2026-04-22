El reportaje de 'Magaly TV La Firme' mostró a Tilsa Lozano y Muñoz mostrándose cariñosos. Sin embargo, el arquitecto sorprendió al revelar qué relación tienen.

Tilsa Lozano es captada con misterioso empresario y él sorprende al revelar qué relación tienen | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Tilsa Lozano es captada con misterioso empresario y él sorprende al revelar qué relación tienen | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Tras su reciente ruptura con Jackson Mora, la exmodelo y conductora Tilsa Lozano vuelve a acaparar titulares. En esta ocasión, la figura pública fue captada en actitud cercana con un hombre durante un viaje al extranjero, lo que despertó rumores sobre un posible nuevo romance.

Tilsa Lozano es captada con misterioso galán

Las imágenes fueron difundidas en el programa 'Magaly TV La Firme', donde se mostró a la popular ‘Tili’ compartiendo varios momentos con un hombre identificado como Andrés Muñoz. El reportaje generó comentarios entre los espectadores, ya que el material evidenciaba una evidente complicidad entre ambos.

El informe emitido el 21 de abril reveló escenas registradas en Cartagena, Colombia. Durante el viaje, las cámaras captaron a la exmodelo junto al arquitecto en distintas situaciones que sugerían una relación cercana, incluyendo salidas juntos y momentos de aparente intimidad.

Según lo expuesto en el programa, ambos habrían pasado la noche en el mismo lugar en más de una ocasión, tanto antes como después del viaje. Además, las imágenes mostraban gestos de confianza y cercanía que muchos interpretaron como señales de un nuevo vínculo sentimental en la vida de Lozano.

Incluso, en algunos fragmentos difundidos se observan besos y demostraciones de afecto, lo que reforzó las especulaciones sobre el inicio de una posible relación amorosa.

No obstante, el relato dio un giro cuando el equipo del programa logró contactar directamente a Andrés Muñoz para consultarle sobre el supuesto romance con la conductora.

Lejos de confirmar las versiones que circulaban, el arquitecto negó tajantemente cualquier relación sentimental con Tilsa Lozano. Ante la consulta, respondió de forma contundente: “No, no, no, para nada, no, no, no, somos amigos hace muchos años”. Sus declaraciones contrastaron con las imágenes difundidas, dejando abierta la interrogante sobre la verdadera naturaleza del vínculo entre ambos.

¿Quién es Andrés Muñoz, el hombre vinculado a Tilsa Lozano?

Luego de que se difundieran las imágenes del viaje y los momentos de cercanía con Tilsa Lozano, muchos usuarios comenzaron a preguntarse quién es el hombre que aparece junto a la exmodelo. Su identidad fue revelada poco después: se trata de Andrés Muñoz Álvarez Calderón, un empresario relacionado con el sector de la arquitectura y los proyectos inmobiliarios.

De acuerdo con la información disponible en sus plataformas públicas, Muñoz participa en iniciativas ligadas al desarrollo y la construcción, además de formar parte de un emprendimiento denominado 'Amakvichayito', con el que también tiene presencia en el ámbito empresarial.

En el plano personal, el arquitecto suele compartir aspectos de su vida en redes sociales. Entre ellos destaca su afición por las artes marciales, particularmente el jiu jitsu, disciplina en la que figura como cinturón negro. Este detalle llamó la atención de quienes comenzaron a investigar sobre el hombre que fue visto acompañando a la conductora.