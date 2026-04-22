Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Reniec lanza campaña de DNI electrónico gratis durante abril: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

Tilsa Lozano es captada con nuevo galán besándose, pero él la niega tras pasar la noche juntos: "Para nada"

El reportaje de 'Magaly TV La Firme' mostró a Tilsa Lozano y Muñoz mostrándose cariñosos. Sin embargo, el arquitecto sorprendió al revelar qué relación tienen.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Tilsa Lozano es captada con nuevo galán besándose, pero él la niega tras pasar la noche juntos: "Para nada"
    Tilsa Lozano es captada con misterioso empresario y él sorprende al revelar qué relación tienen | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Tilsa Lozano es captada con nuevo galán besándose, pero él la niega tras pasar la noche juntos: "Para nada"

    Tras su reciente ruptura con Jackson Mora, la exmodelo y conductora Tilsa Lozano vuelve a acaparar titulares. En esta ocasión, la figura pública fue captada en actitud cercana con un hombre durante un viaje al extranjero, lo que despertó rumores sobre un posible nuevo romance.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Melanie Martínez LLORA DESGARRADORAMENTE tras denuncia de Christian Domínguez: “Dice que le causo depresión y ansiedad”

    Tilsa Lozano es captada con misterioso galán

    Las imágenes fueron difundidas en el programa 'Magaly TV La Firme', donde se mostró a la popular ‘Tili’ compartiendo varios momentos con un hombre identificado como Andrés Muñoz. El reportaje generó comentarios entre los espectadores, ya que el material evidenciaba una evidente complicidad entre ambos.

    El informe emitido el 21 de abril reveló escenas registradas en Cartagena, Colombia. Durante el viaje, las cámaras captaron a la exmodelo junto al arquitecto en distintas situaciones que sugerían una relación cercana, incluyendo salidas juntos y momentos de aparente intimidad.

    Según lo expuesto en el programa, ambos habrían pasado la noche en el mismo lugar en más de una ocasión, tanto antes como después del viaje. Además, las imágenes mostraban gestos de confianza y cercanía que muchos interpretaron como señales de un nuevo vínculo sentimental en la vida de Lozano.

    Incluso, en algunos fragmentos difundidos se observan besos y demostraciones de afecto, lo que reforzó las especulaciones sobre el inicio de una posible relación amorosa.

    No obstante, el relato dio un giro cuando el equipo del programa logró contactar directamente a Andrés Muñoz para consultarle sobre el supuesto romance con la conductora.

    Lejos de confirmar las versiones que circulaban, el arquitecto negó tajantemente cualquier relación sentimental con Tilsa Lozano. Ante la consulta, respondió de forma contundente: “No, no, no, para nada, no, no, no, somos amigos hace muchos años”. Sus declaraciones contrastaron con las imágenes difundidas, dejando abierta la interrogante sobre la verdadera naturaleza del vínculo entre ambos.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Yahaira Plasencia solicita prisión y millonaria indemnización contra Magaly Medina por difamación grave

    ¿Quién es Andrés Muñoz, el hombre vinculado a Tilsa Lozano?

    Luego de que se difundieran las imágenes del viaje y los momentos de cercanía con Tilsa Lozano, muchos usuarios comenzaron a preguntarse quién es el hombre que aparece junto a la exmodelo. Su identidad fue revelada poco después: se trata de Andrés Muñoz Álvarez Calderón, un empresario relacionado con el sector de la arquitectura y los proyectos inmobiliarios.

    De acuerdo con la información disponible en sus plataformas públicas, Muñoz participa en iniciativas ligadas al desarrollo y la construcción, además de formar parte de un emprendimiento denominado 'Amakvichayito', con el que también tiene presencia en el ámbito empresarial.

    En el plano personal, el arquitecto suele compartir aspectos de su vida en redes sociales. Entre ellos destaca su afición por las artes marciales, particularmente el jiu jitsu, disciplina en la que figura como cinturón negro. Este detalle llamó la atención de quienes comenzaron a investigar sobre el hombre que fue visto acompañando a la conductora.

    Las imágenes difundidas también mostraron que el viaje a Colombia no se limitó únicamente a paseos turísticos, sino que ambos compartieron varios momentos juntos durante su estadía, escenas que terminaron generando mayor curiosidad sobre la relación entre el empresario y la exmodelo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Tilsa Lozano es captada con nuevo galán besándose, pero él la niega tras pasar la noche juntos: "Para nada"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Tilsa sorprende con duro mensaje antes de ser negada por su nuevo galán: "Merecemos que alguien..."

    ¡Luto en la vecindad! Fallece a los 85 años querido actor de 'El Chavo del 8': padecía una enfermedad pulmonar

    Karen Schwarz tiene radical decisión al regresar a Lima y separarse de su familia

    Tilsa Lozano es captada con nuevo galán besándose, pero él la niega tras pasar la noche juntos: "Para nada"

    “Tú tienes la culpa”: Pamela Franco deja en shock al revelar frase de Christian Domínguez tras ampay en 'auto rana'

    Lo más vistos en Farándula

    Magaly Medina acusa a Reimond Manco de traicionar a su esposa: “Traicionó la confianza, eso ya es infidelidad”

    Famosa actriz fallece a los 57 años tras accidente en piscina: así ocurrió el fatal suceso

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;