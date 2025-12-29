Tilsa Lozano y Laura Spoya protagonizan tenso cruce en vivo por premio a “La ruptura del año”

La entrega del premio a “La ruptura del año” generó un cruce inesperado entre Tilsa Lozano y Laura Spoya que encendió la farándula peruana.

Laura Spoya no se quedó callada y le respondió a la popular Tili. | Composición Wapa

Laura Spoya no se quedó callada y le respondió a la popular Tili. | Composición Wapa

La gala que pretendía cerrar el año con humor y premios terminó encendiendo una nueva polémica en la farándula peruana. El reconocimiento a “La ruptura del año”, entregado durante los premios del programa 'Al sexto día', derivó en un tenso cruce mediático entre Tilsa Lozano y Laura Spoya, dos figuras que atravesaron separaciones sentimentales muy comentadas en 2025.

Lo que parecía un momento anecdótico acabó convirtiéndose en un intercambio de indirectas, ironías y posturas opuestas sobre cómo vivir una ruptura bajo el escrutinio público. La escena no tardó en viralizarse y reavivó el debate sobre hasta dónde debe llegar la exposición de la vida privada en televisión.

Tilsa Lozano y el gesto que desató la controversia

La situación se originó cuando una reportera se acercó a Tilsa Lozano para entregarle la estatuilla por “La ruptura del año”, categoría vinculada al fin de su matrimonio con Jackson Mora, una separación que marcó titulares durante meses.

Lejos de recibir el premio con solemnidad, la conductora reaccionó con sarcasmo frente a cámaras.

“¿De qué programa?”, preguntó primero, antes de devolver el trofeo y lanzar una frase que cambió el tono del momento: “Mejor se lo devuelvo a Laurita, también le funciona. Es para compartir mitad y mitad”.

El comentario, rematado con la frase “para que lo pongas en tu cuarto”, fue interpretado por muchos como una provocación directa hacia Laura Spoya, quien también confirmó su ruptura sentimental este año. Mientras algunos lo tomaron como una broma propia del lenguaje televisivo, otros vieron una clara intención de incomodar.

Laura Spoya responde y marca distancia

La respuesta no tardó en llegar. Desde la conducción de Al sexto día, Laura Spoya abordó el tema de frente y reconoció que el gesto de Tilsa Lozano sí le incomodó. “Sí, me funciona la ruptura del año”, señaló inicialmente, dejando claro que no negaba el contexto del premio.

Sin embargo, su réplica apuntó a una diferencia de fondo entre ambas. “Por lo menos yo no me tengo que sentar a estar contando mis intimidades”, afirmó, marcando una línea clara sobre cómo ha decidido manejar su vida personal.

Spoya incluso reconoció su carácter frontal al reaccionar: “Yo soy una persona picona”, dijo, admitiendo que su respuesta nació desde una molestia real. Aun así, insistió en que su postura no pasa por negar una ruptura, sino por no convertirla en un contenido recurrente de exposición mediática.

Las palabras de la ex Miss Perú encendieron las redes sociales, donde usuarios debatieron si se trató de una defensa legítima de su intimidad o de un cruce innecesario entre figuras públicas.

Dos rupturas, dos formas de enfrentar la exposición

El trasfondo del enfrentamiento va más allá del premio. La separación de Tilsa Lozano y Jackson Mora estuvo rodeada de versiones sobre una supuesta infidelidad y terminó siendo abordada en programas de alta audiencia, convirtiéndose en uno de los temas sentimentales más comentados del año.

Por otro lado, Laura Spoya optó por un manejo más reservado tras el fin de su relación con Brian Rullan. Aunque la noticia se hizo pública, evitó profundizar en detalles y mantuvo silencio sobre los aspectos más íntimos, decisión que ahora utiliza como argumento para diferenciarse.