Romina Gachoy ROMPE SU SILENCIO y confirma ‘amiste’ con Jean Paul: “Estamos mejor”

Romina Gachoy decidió hablar con mayor calma sobre el momento que atraviesa junto a Jean Paul Santa María, luego de semanas marcadas por especulaciones y comentarios en redes. La modelo uruguaya confirmó que la crisis matrimonial quedó atrás y que ambos han optado por retomar herramientas emocionales para fortalecer su relación.

Romina Gachoy confirma que retomó la terapia con Jean Paul Santa María

La esposa del cantante contó que el ambiente en casa es distinto y que la prioridad ahora es compartir tiempo en familia. “Estamos mejor, todo está más tranquilo. Nos estamos yendo a la playa en familia”, respondió al ser consultada sobre cómo se encuentran actualmente, dejando claro que la tensión que atravesaron ya no domina su día a día.

Romina también se refirió a las versiones que insinuaban que la crisis habría sido exagerada para generar atención mediática. Lejos de esquivar el tema, explicó que su testimonio nació desde la vulnerabilidad. “Es la primera vez que abro mis sentimientos así con mi público y no imaginé que generaría todo lo que generó. Estaba muy triste, confundida, y pensé que abriendo mi corazón me ayudaría y así fue”, expresó.

Según relató, la respuesta de sus seguidores fue clave para recuperar el equilibrio emocional. “Recibí consejos muy bonitos y mucho amor y apoyo de la gente. Me quedo con eso para cerrar el año e iniciar con mucha fuerza el 2026”, añadió, agradecida por el respaldo recibido.

En cuanto a las decisiones concretas que tomaron como pareja, Romina confirmó que ya volvieron al acompañamiento profesional. “Sí. Hemos retomado las terapias hace tres semanas aproximadamente para entendernos en algunos puntos y nos ha ayudado mucho”, aseguró, resaltando que este proceso les permitió reencontrarse y aclarar diferencias.