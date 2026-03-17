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Said Palao toma DRÁSTICA MEDIDA tras comprometedor AMPAY con MUJERES EN ARGENTINA

Said Palao no se quedó de brazos cruzados tras salir a la luz su ampay junto a otras mujeres en un yate en Argentina.

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    Said Palao toma DRÁSTICA MEDIDA tras comprometedor AMPAY con MUJERES EN ARGENTINA
    Said Palao toma drástica medida
    Said Palao toma DRÁSTICA MEDIDA tras comprometedor AMPAY con MUJERES EN ARGENTINA

    ¡El 'ampay' cruzó fronteras y llegó hasta el Río de la Plata! Las cámaras de Magaly TV, La Firme volvieron a hacer de las suyas y esta vez captaron a Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi disfrutando al máximo en Argentina.

    ¡Fiesta en el Tigre!

    El grupo, integrado por Alejandra Baigorria, Onelia Molina, Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi, fue visto a bordo de un exclusivo yate en la zona del Tigre.

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    Sin embargo, la difusión de estas imágenes no ha pasado desapercibida. Uno de los que más ha llamado la atención es Said Palao, quien tomó una decisión tajante en sus redes sociales.

    Said Palao limitan comentarios
    Said Palao limitan comentarios

    Frente a la avalancha de comentarios y críticas que suelen generarse tras este tipo de reportes, el 'Samurái' optó por restringir los comentarios en su cuenta de Instagram. Todo indicaría que prefiere evitar la opinión de los haters o no dar explicaciones sobre su viaje y sus días de diversión fuera del país. ¿Busca tranquilidad o intenta esquivar la polémica?

    Fans piden a Ale Baigorria no perdonar a Said Palao

    Luego de la difusión del avance, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Diversos usuarios manifestaron su apoyo a Alejandra Baigorria y cuestionaron el comportamiento de Said Palao.

    “Aleee todo el mundo te lo dijo”, “No lo perdones, te mereces alguien mejor, era una gran mujer. Si le perdonas está, te hará muchas más”, “ampaaayyy”, “Fijoo dirán que no paso nada más que lo de la juerga pero Alee no estás para eso mereces respeto asi sea una despedida de soltero”, “Ale en UCI”, fueron algunos comentarios.

    El programa incrementó la expectativa con un mensaje directo en su promoción. “¡Agárrate Ale! ¡Agárrate Onelia!”, se escucha en el avance difundido en televisión.

    SOBRE EL AUTOR:
    Said Palao toma DRÁSTICA MEDIDA tras comprometedor AMPAY con MUJERES EN ARGENTINA
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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