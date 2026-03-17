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¡Doble escándalo! Mario Irivarren es ampayado besando a joven y Said Palao en comprometedora situación con mujeres en Argentina

Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi fueron captados durante una fiesta en Argentina en compañía de varias mujeres.

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    Mario Irivarren y Said Palao
    ¡Doble escándalo! Mario Irivarren es ampayado besando a joven y Said Palao en comprometedora situación con mujeres en Argentina

    La tranquilidad de la farándula peruana se terminó. El programa 'Magaly TV La Firme' lanzó un adelanto que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Esta vez, las cámaras de la 'Urraca' cruzaron la frontera para seguirle los pasos a los históricos de 'Esto es guerra': Said Palao, Mario Irivarren y Patricio 'Pato' Parodi.

    Juerga, yate y... ¿problemas en el paraíso?

    En las imágenes se observa a los populares 'guerreros' disfrutando de un día de sol y desenfreno en las aguas de Argentina. Pero lo que ha encendido las alarmas no es solo el viaje de amigos, sino la presencia de mujeres en bikini y botellas de alcohol que acompañaron la travesía en un exclusivo yate.

    El programa de espectáculos no se guardó nada y lanzó advertencias directas a las parejas de los involucrados. Con los mensajes "Agárrate Ale" (por la empresaria Alejandra Baigorria) y "Agárrate Onelia" (por Onelia Molina), Magaly Medina deja entrever que lo que se verá en la nota completa podría poner en riesgo más de una relación.

    Llamó la atención ver a Patricio Parodi en medio de estas imágenes, especialmente tras los constantes rumores sobre su situación sentimental. Mientras tanto, Said Palao —quien ya está casado con la 'Gringa de Gamarra'— vuelve a estar en el ojo de la tormenta por sus "escapadas" internacionales.

    Sin embargo, la persona que sería más afectada sería Onelia Molina, debido a que Mario es quien más aparece en situaciones comprometedoras al besarse con otra mujer en el ampay.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Doble escándalo! Mario Irivarren es ampayado besando a joven y Said Palao en comprometedora situación con mujeres en Argentina
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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