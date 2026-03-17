¡Doble escándalo! Mario Irivarren es ampayado besando a joven y Said Palao en comprometedora situación con mujeres en Argentina

Mario Irivarren , Said Palao y Patricio Parodi fueron captados durante una fiesta en Argentina en compañía de varias mujeres.

La tranquilidad de la farándula peruana se terminó. El programa 'Magaly TV La Firme' lanzó un adelanto que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Esta vez, las cámaras de la 'Urraca' cruzaron la frontera para seguirle los pasos a los históricos de 'Esto es guerra': Said Palao, Mario Irivarren y Patricio 'Pato' Parodi.

Juerga, yate y... ¿problemas en el paraíso?

En las imágenes se observa a los populares 'guerreros' disfrutando de un día de sol y desenfreno en las aguas de Argentina. Pero lo que ha encendido las alarmas no es solo el viaje de amigos, sino la presencia de mujeres en bikini y botellas de alcohol que acompañaron la travesía en un exclusivo yate.

El programa de espectáculos no se guardó nada y lanzó advertencias directas a las parejas de los involucrados. Con los mensajes "Agárrate Ale" (por la empresaria Alejandra Baigorria) y "Agárrate Onelia" (por Onelia Molina), Magaly Medina deja entrever que lo que se verá en la nota completa podría poner en riesgo más de una relación.

Llamó la atención ver a Patricio Parodi en medio de estas imágenes, especialmente tras los constantes rumores sobre su situación sentimental. Mientras tanto, Said Palao —quien ya está casado con la 'Gringa de Gamarra'— vuelve a estar en el ojo de la tormenta por sus "escapadas" internacionales.