Yirko Sivirich confirma que vestirá a Keiko Fujimori y sorprende con una inesperada condición: "No puedo decir el diseño ni nada"

Yirko Sivirich confirmó que diseña un nuevo traje para Keiko Fujimori y adelantó cuándo podría lucirlo. Además, Kyara Villanella contó cómo su madre la inspiró a enfrentar las críticas y la exposición pública.

El conocido diseñador mantiene en secreto los atuendos que usará la nueva presidenta del Perú. | Composición Wapa

El conocido diseñador mantiene en secreto los atuendos que usará la nueva presidenta del Perú. | Composición Wapa

Yirko Sivirich volverá a ser parte de uno de los momentos más importantes de Keiko Fujimori. El reconocido diseñador peruano confirmó que trabaja en un nuevo atuendo para la presidenta electa, quien próximamente volverá a aparecer en actividades oficiales tras recibir sus credenciales como futura mandataria.

El creador de moda, responsable del atuendo que Keiko vistió el pasado 15 de julio durante la ceremonia de entrega de credenciales, contó que ya prepara una nueva propuesta, aunque aclaró que no será utilizada durante las actividades del 28 de julio.

Yirko Sivirich mantiene en reserva el diseño para Keiko Fujimori

Durante una entrevista con TROME, el diseñador explicó que la prenda ya está en proceso, pero prefirió mantener en secreto los detalles hasta que la presidenta electa la presente públicamente.

"Le estoy haciendo un traje, pero no lo usará el 28, quizás el 29 o 30 de julio."

Consultado sobre si recibió alguna indicación específica para elaborar el atuendo o si tuvo libertad creativa, Sivirich aseguró que el diseño ya está definido, aunque evitó revelar más información.

"Sí. Es un diseño que le hice, pero no te puedo decir el color ni el modelo hasta que lo use."

El modista también confirmó que esta será la segunda ocasión en la que viste a Keiko Fujimori para un acto oficial.

Kyara Villanella destaca el ejemplo que encuentra en Keiko Fujimori

Mientras la presidenta electa se prepara para asumir el cargo, su hija Kyara Villanella también habló recientemente sobre el papel que ha tenido su madre en su vida y cómo aprendió de ella a enfrentar la exposición pública.

Durante una conversación con Gaela Barraza, la joven recordó que crecer en una familia constantemente observada por la opinión pública la obligó a desarrollar fortaleza emocional desde muy pequeña.

"¿Quién te ayudó a construir esa coraza para que los comentarios no te afecten?", le consultó Gaela Barraza; a lo que Kyara respondió: "Mi mamá, ella está muy expuesta. El mundo político siempre está muy dividido y siempre que la atacan, la veo bien parada".

La modelo explicó que observar la actitud de Keiko Fujimori frente a las críticas le permitió cambiar su forma de enfrentar los comentarios negativos.

"Al verla, me hace dar cuenta de que si ella puede, yo también puedo (…) Ella me demostraba que le llegaban comentarios horribles. Que si yo paso por comentarios así, tengo que afrontarlos de manera positiva y no tengo que darle valor a las palabras de las personas porque a veces vienen de un lugar de rabia", agregó.