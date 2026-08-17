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Janet Barboza DEJA MAL a Ethel Pozo tras revelar la verdad sobre su presunto VETO de la TELETÓN: "Ni siquiera tengo..."

Ethel Pozo afirmó que fue apartada de la Teletón por culpa de 'América Hoy'. Janet Barboza ofrece otra versión y explica la situación.

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    Janet Barboza DEJA MAL a Ethel Pozo tras revelar la verdad sobre su presunto VETO de la TELETÓN: "Ni siquiera tengo..."
    Janet desmiente a Ethel Pozo
    Janet Barboza DEJA MAL a Ethel Pozo tras revelar la verdad sobre su presunto VETO de la TELETÓN: "Ni siquiera tengo..."

    Ethel Pozo sorprendió al publicar un comunicado donde asegura que América Televisión la excluyó de la Teletón para no incomodar a los conductores de 'América Hoy', quienes supuestamente estaban molestos por sus críticas en un programa de streaming, acusándolos de traicionar su confianza. Sin embargo, Janet Barboza salió a responder y aclarar el asunto.

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    Janet Barboza responde a Ethel Pozo y aclara su salida de la Teletón

    Ethel Pozo fue noticia tras anunciar en sus redes sociales que América Televisión decidió que no participara en la Teletón de este año, a pesar de haber sido la conductora principal junto a Gisela Valcárcel en 2025.

    La esposa de Julián Alexander afirmó que la decisión de su antiguo canal se debió a las declaraciones que hizo contra Janet Barboza y Edson Dávila, a quienes acusó de deslealtad por no informarle sobre su salida de 'América Hoy', lo cual provocó tensiones entre ellos.

    Janet Barboza desmiente a Ethel Pozo y revela detalles de su salida de la Teletón
    Janet Barboza desmiente a Ethel Pozo y revela detalles de su salida de la Teletón

    "Me informaron que esta decisión estaba relacionada con mis comentarios sobre ellos en mi streaming, causando supuesta incomodidad entre algunos presentadores de América Hoy, espacio donde estuve por años", mencionó Ethel Pozo.

    Sin embargo, Janet Barboza, conocida como 'Rulitos', no tardó en defenderse la mañana del lunes 17 de agosto, negando que ella o sus compañeros hubieran influido en dicha decisión, ya que nunca indicaron que Pozo debía ser retirada del evento benéfico.

    "Yo no he pedido ni gestionado la salida de ninguna persona de la Teletón. Nunca solicité el veto o exclusión de nadie de un espacio de trabajo o evento, y tampoco poseo la autoridad para decidir eso. Quiero ser clara: no formé parte de ninguna conversación sobre el retiro de alguien de la Teletón. Nadie me comentó nada al respecto y tampoco yo planteé ninguna petición", aseguró.

    Afirmó que su participación no ha sido confirmada, y cualquier decisión recae en los organizadores, quienes aparentemente no quieren que la esposa de Julián Alexander sea un rostro del evento. También rechazó afectar el propósito social de la organización en favor de los niños de la clínica San Juan de Dios debido a sus diferencias con Pozo.

    "Las decisiones institucionales las toman quienes tienen esa responsabilidad y son ellos quienes pueden explicarlas si lo consideran necesario. Puedo tener diferencias personales o profesionales, pero nunca intentaría bloquear que otra persona trabaje o participe en una causa solidaria", añadió. También enfatizó que lo que cuenta su excompañera no es cierto.

    Cabe destacar que esta no es la primera ocasión en que Janet desmiente a Pozo, ya que cuando fue acusada de traición, mostró conversaciones privadas para demostrar que Pozo ya sabía que no seguiría en el programa y que tenía planeado 'La Granja VIP' antes de que el canal decidiera no renovar su contrato.

    SOBRE EL AUTOR:
    Janet Barboza DEJA MAL a Ethel Pozo tras revelar la verdad sobre su presunto VETO de la TELETÓN: "Ni siquiera tengo..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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