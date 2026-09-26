Florcita NO SE DEJA y manda ADVERTENCIA a Néstor Villanueva tras victoria en juicio: "No voy a dejar que humille a mis hijos"

La hija de Susy Díaz obtuvo un fallo favorable en primera instancia y aprovechó la ocasión para enviarle un contundente mensaje a Néstor Villanueva por sus hijos.

Florcita Polo atraviesa una nueva etapa después de varios meses en los que estuvo en el centro de la atención por diferentes situaciones personales y legales. La hija de Susy Díaz ahora asegura estar enfocada en recuperar la tranquilidad y priorizar el bienestar de sus hijos. En medio de este proceso, la empresaria obtuvo un resultado favorable en primera instancia dentro de su disputa judicial con Néstor Villanueva. Tras conocer la resolución, decidió pronunciarse y dejó clara su postura frente al cantante.

Florcita Polo lanza advertencia contra Néstor Villanueva

Luego de mantenerse al margen de las declaraciones relacionadas con su proceso legal, Florcita Polo decidió pronunciarse sobre el enfrentamiento que mantiene con Néstor Villanueva. La hija de Susy Díaz confirmó que recibió una resolución favorable en primera instancia en el juicio de alimentos que involucra al padre de sus hijos.

El resultado judicial llevó a Florcita a adoptar una posición más firme y asegurar que continuará defendiendo sus intereses y los de sus menores. La figura pública también cuestionó las acciones de su expareja y sostuvo que existen límites que no está dispuesta a permitir.

“Yo nunca he hablado sobre el tema, pero todo tiene un límite. Ese señor se pasó, está lucrando con mis hijos, les está haciendo mucho daño y no lo voy a permitir. Mi abogado me ha comunicado que vamos por buen camino, hemos ganado en primera instancia. Él tiene todas las de perder respecto al juicio de alimentos. No voy a retroceder, ni tampoco voy a dejar que humille a mis hijos”, manifestó firme la hija de Susy Díaz.

Las declaraciones de Florcita se producen después de que su proceso judicial avanzara con un primer fallo a su favor. Sin embargo, el enfrentamiento entre ambos no terminó con esta resolución, pues Néstor Villanueva también decidió responder públicamente a los cuestionamientos de su expareja.

Néstor Villanueva exige rectificación a Florcita por sus declaraciones

Por su parte, Néstor Villanueva rechazó las afirmaciones realizadas por Flor Polo Díaz, especialmente aquellas en las que la acusó de obtener beneficios económicos utilizando a sus hijos. El cantante sostuvo que no está dispuesto a continuar llevando sus diferencias familiares al ámbito público.

El cumbiambero señaló que sus hijos deben mantenerse alejados de cualquier disputa mediática y aseguró que los desacuerdos entre los padres deben ser tratados mediante los canales correspondientes. Ante las declaraciones de Florcita, indicó que tomó la decisión de solicitar una rectificación formal.

“Mis hijos son lo más importante y no los expondré a un enfrentamiento mediático. Las diferencias deben resolverse por vías legales y con respeto. He solicitado formalmente que se rectifiquen las afirmaciones falsas y perjudiciales para mi honor y reputación”, sentenció.

Asimismo, Villanueva manifestó que continuará utilizando las vías legales para defender su posición y evitar que los cuestionamientos afecten su imagen pública. El cantante también dejó claro que pretende continuar con sus proyectos profesionales pese al conflicto que mantiene con la madre de sus hijos.