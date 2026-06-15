Fernando Díaz cuenta el problema que afectó su relación y dejó una profunda huella en su vida: "Yo no soy tu..."

Fernando Díaz revela su sospecha de tener una condición que afecta su vida y relación familiar.

Fernando Díaz sorprendió al abrirse sobre un aspecto íntimo de su vida. El periodista y presentador compartió su sospecha de que podría tener un trastorno que afecta a varios miembros de su familia. Esta situación ha influido en su vida diaria e incluso ha complicado su entorno familiar.

Fernando Díaz confiesa cómo sus olvidos influyen en su familia

En una entrevista con un medio nacional, el periodista expresó su creencia de sufrir Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), lo que le provoca olvidos constantes de conversaciones y encargos, y afecta su relación con su esposa.

Cuando le preguntaron si su esposa entendía la situación, Fernando admitió que no siempre fue fácil para ambos manejarlo.

"Vivir con alguien que olvida cosas constantemente puede volverte loco. Ella decía: ‘No soy tu memoria’", relató a Trome.

El conductor de 'Arriba mi gente' también mencionó cómo este problema ha influido en su relación con sus hijas, quienes a veces se frustran porque él no recuerda cosas importantes que mencionaron antes.

"Me cuentan cosas y se me olvidan. Por ejemplo, la mayor me pide que la lleve a una fiesta y le pregunto: ¿De quién es el cumpleaños? Ella responde: ‘¡Papá, ya te dije!’", recordó sonriente.

Sin embargo, uno de los momentos más difíciles fue cuando su hija mayor dejó de compartir con él porque olvidaba lo que le decía. Fernando reconoció que enfrentar este reclamo fue doloroso.

"Mi hija se quejaba: ‘Ya no te cuento porque olvidas’. Eso me afectó mucho", compartió.

A pesar de las complicaciones, el periodista ha decidido hablar abiertamente sobre el tema, con el fin de entender mejor su situación y su impacto en su entorno cercano.

Fernando Díaz relata la reacción de su esposa ante los rumores con Maju Mantilla

Fernando Díaz reflexionó sobre un incidente muy comentado de su carrera, en el que fue relacionado sin evidencia con Maju Mantilla, su colega en 'Arriba mi gente'.

Durante una entrevista con Trome, el periodista explicó que, aunque la especulación sobre una relación amorosa no le afectó, consideró injusto estar en una situación de difamación. “Fui difamado”, afirmó.

El presentador mencionó que llegó a pensar en medidas legales al escuchar las declaraciones que originaron el rumor, incluso considerando asesorarse legalmente. “Consulté a mi abogado sobre demandas, pero decidí no dar importancia a alguien que no me conoce”, reflexionó al hablar de Daniela Cilloniz.