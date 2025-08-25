Tras rumores de romance con Maju Mantilla, Fernando Díaz tomó una drástica decisión en Instagram . Daniela Cilloniz aseguró que existe “química” entre ambos y la polémica no deja de crecer.

Está fue la decisión que tomó el presentador ante los rumores de relación con Maju Mantilla. | Composición Wapa.

La vida personal de Maju Mantilla continúa siendo blanco de especulaciones luego de que Daniela Cilloniz la relacionara con su compañero de conducción, Fernando Díaz. En medio de la polémica, el periodista decidió dar un paso que no pasó desapercibido para sus seguidores.

La drástica acción de Fernando Díaz en redes sociales

Ante la avalancha de comentarios, Fernando Díaz optó por restringir las interacciones en su cuenta de Instagram, medida que lo protege de críticas y mensajes malintencionados. Esta decisión no fue replicada en otras plataformas como TikTok, pero sí alcanzó su perfil de Facebook.

Hasta el momento, ni él ni Maju Mantilla se han referido al tema públicamente. Desde que se conoció la separación de la ex Miss Mundo, ambos han mantenido absoluto silencio sobre los rumores.

El único que salió en defensa de sus compañeros fue Santi Lesmes, quien compartió una foto junto a ellos y envió un mensaje en tono reflexivo: “Deja que los perros ladren, Sancho, es señal de que avanzamos”.

Daniela Cilloniz y su comentario sobre la exreina de belleza

El origen de la controversia se remonta a las declaraciones de Daniela Cilloniz en su programa digital, donde sugirió que entre Maju Mantilla y Fernando Díaz podría haber más que una simple amistad de trabajo.

“No sé por qué siento que hay una química ahí. Hay una química ahí con Maju y Fernando Díaz que podría darse en algún momento como una relación. No sé por qué me hace ruido y siento que Maju y Fernando Díaz algo tienen. Y si estás mal con tu marido y todos los días trabajas con alguien…”, señaló la periodista, dejando abierta la polémica.