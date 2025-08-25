Laura Spoya salió en defensa de Maju Mantilla tras la separación con Gustavo Salcedo y lanzó un duro comentario contra Pati Lorena por sus polémicas declaraciones.

La inesperada separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue generando opiniones en el mundo del espectáculo. Esta vez, fue Laura Spoya quien decidió pronunciarse y enviarle un mensaje de apoyo a la ex Miss Mundo, cuestionando además la manera en que se comunicó públicamente la ruptura.

Laura Spoya respalda el silencio de Maju Mantilla

Durante su programa Al Sexto Día, Laura Spoya señaló que le parecía extraño que fuese Gustavo Salcedo, y no Maju, quien informara primero el fin de su matrimonio. Además, destacó que la conductora tiene derecho a tomarse el tiempo necesario antes de dar su versión.

“¿Qué pasa con los hombres? No comprendo. Es complicado porque hay hijos de por medio y no es fácil terminar una relación, pero concuerdo con que es algo que Maju debió comunicarlo, por lo que se me hace abrupto porque hubo un viaje previo. ¿Cuál será la verdad? No lo sabemos", expresó la conductora.

La también exreina de belleza defendió la actitud reservada de Mantilla en medio de la tormenta mediática. “Mi consejo de miss a miss es que cada quien debe llevar su proceso como mejor le parezca y como su salud emocional se lo permita (…) si ella aún no está en la disposición de hablar, hay que respetar su disposición”, añadió.

Fuerte respuesta a Pati Lorena

Laura Spoya también aprovechó para cuestionar las declaraciones de la productora Pati Lorena, quien afirmó que Maju Mantilla desconocía que Gustavo Salcedo haría público el comunicado de su separación.

“Mira, les voy a contar. Ya según lo que me han contado, la Maju no sabía, estaba sorprendida, anoche, triste (…) Y no solamente eso, estaba así en su camita sola y cuando de repente la Magaly dio la noticia, todas nos enteramos, incluida la Majo”, comentó Lorena en redes.