Maju Mantilla contra Gustavo Salcedo: Lo "echó de la casa" por "romance con mujer", según vidente

Maju Mantilla y su todavía esposo viajaron recientemente a Argentina . Tras confirmarse la separación, Magaly Medina expresó su respaldo a la presentadora de televisión.

Maju Mantilla y su aún esposo, Gustavo Salcedo, siguen siendo tema central en la prensa de espectáculos, luego de que el empresario anunciara en sus redes sociales la ruptura matrimonial.

La sorpresiva revelación provocó múltiples reacciones en el ámbito artístico, entre ellas la de la vidente Noelia, más conocida como ‘El Ángel del Amor’. Según la esotérica, el comunicado de Salcedo se habría dado después de que la exreina de belleza lo sacara de su vivienda.

Supuesto romance de Gustavo Salcedo con una mujer más joven

En la edición del 21 de agosto del programa digital Chimi Churri, una reconocida tarotista dejó impactados a los seguidores al señalar que Gustavo Salcedo estaría vinculado sentimentalmente con una mujer más joven que él, cuya identidad no es pública.

Pero sus revelaciones no quedaron allí. La especialista en cartas sostuvo que la determinación del ingeniero de anunciar la separación en Instagram se originó tras ser expulsado del hogar por Maju Mantilla.