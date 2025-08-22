Maju Mantilla contra Gustavo Salcedo: Lo "echó de la casa" por "romance con mujer", según vidente

Maju Mantilla contra Gustavo Salcedo: Lo "echó de la casa" por "romance con mujer", según videnteÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Maju Mantilla y su aún esposo, Gustavo Salcedo, siguen siendo tema central en la prensa de espectáculos, luego de que el empresario anunciara en sus redes sociales la ruptura matrimonial.
La sorpresiva revelación provocó múltiples reacciones en el ámbito artístico, entre ellas la de la vidente Noelia, más conocida como ‘El Ángel del Amor’. Según la esotérica, el comunicado de Salcedo se habría dado después de que la exreina de belleza lo sacara de su vivienda.
LEE MÁS: Magaly Medina se solidariza con Maju Mantilla tras separación: “Eres una mujer dulce y mereces un amor bonito”
Supuesto romance de Gustavo Salcedo con una mujer más joven
En la edición del 21 de agosto del programa digital Chimi Churri, una reconocida tarotista dejó impactados a los seguidores al señalar que Gustavo Salcedo estaría vinculado sentimentalmente con una mujer más joven que él, cuya identidad no es pública.
Pero sus revelaciones no quedaron allí. La especialista en cartas sostuvo que la determinación del ingeniero de anunciar la separación en Instagram se originó tras ser expulsado del hogar por Maju Mantilla.
“Enamorado, enamorado, no lo veo, lo que veo aquí es más calentura que otra cosa. Él lanzó el comunicado, porque Maju le dijo que ya dejara la casa. (…) Ah… y es una chica menor, ojo, y no es conocida”, declaró la tarotista.