El fin del matrimonio de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo no deja de sorprender a los seguidores de la pareja. A pesar de que el empresario ya hizo pública su decisión, nuevas versiones empiezan a salir a la luz. Una de las más comentadas es la de Pati Lorena, quien asegura que la historia no sería como se había contado.

Pati Lorena revela impactantes detalles de la separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

La separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue dando de qué hablar. Esta vez, la productora de televisión Pati Lorena encendió las redes al compartir información que, según ella, cambiaría por completo la versión que hasta ahora se conocía.

De acuerdo con lo expuesto por la influencer, la exreina de belleza no habría estado al tanto del comunicado que publicó el empresario en Instagram, donde anunciaba oficialmente su ruptura. Lorena aseguró que Mantilla se enteró de su propia separación al mismo tiempo que todos los televidentes, durante la emisión del programa de Magaly Medina.

“Según lo que me han contado, la Maju no sabía, estaba sorprendida anoche, triste, mi pobre Maju no ha dormido nada en toda la noche”, comenzó contando la exproductora Patti Lorena en su cuenta de TikTok.

La también influencer detalló que la conductora de televisión no habría asistido a su programa debido al duro golpe emocional, siendo reemplazada por Tula Rodríguez. “Tanto así que hoy día no va a ir a su programa. En la noche llamaron a la Tula para que la reemplace, la Tula debe estar ahí al aire, y no solamente eso, estaba sola en su camita y cuando de repente la Magaly dio la noticia, todas nos enteramos, incluida la Maju, no sabía nada. Acababan de estar de viaje en Argentina, no sé dónde me dijeron, creo, no sé, me dijeron, pero en Argentina, con hijos y todos y él no le dijo nada y regresaron y la sorprende con esto”, agregó.

Finalmente, Pati Lorena no dudó en criticar la actitud de Gustavo Salcedo, cuestionando la forma en que manejó la situación. “Que estaba triste, ¿Cómo es que este maldito va a subir un comunicado sin decirle nada? No han hablado ni con los hijos, supongo que ahora les explicarán a los niños”, sentenció.