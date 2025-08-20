Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla , anunció el fin de su matrimonio a través de Instagram.

A través de su cuenta de Instagram, Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, sorprendió al anunciar el fin de su matrimonio con la conductora. "Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla", se lee al inicio de su comunicado.

El empresario agradeció a Mantilla el tiempo compartido y aseguró que se enfocarán en su relación de padres por el bienestar de sus hijos.

"Fueron años, con momentos que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos", se lee.

Finalmente, este pidió respeto a su familia y adelantó que evitará pronunciarse sobre el tema: "Sin embargo, por respeto a mi familia, evitaré dar comentarios al respecto.

Gracias por su comprensión".