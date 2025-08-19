Mary Moncada vuelve a la escena tras más de un año de silencio, eligiendo 'Magaly TV La Firme' para advertir a Karla Tarazona sobre su relación con Christian Domínguez.

Mary Moncada volvió a ponerse en el ojo de la farándula | Composición: Wapa / Captura de pantalla

El nombre de Mary Moncada regresó con fuerza a la palestra mediática luego de más de un año de silencio. Esta vez, la exmodelo que fue ampayada con Christian Domínguez en el ‘auto rana’, eligió el set de ‘Magaly TV La Firme’ para dar su versión y lanzar una advertencia a Karla Tarazona sobre el cumbiambero..

Mary Moncada reaparece y advierte a Karla Tarazona sobre Christian Domínguez

Tras varios meses lejos de la atención mediática, Mary Moncada volvió a escena en el set de ‘Magaly TV La Firme’. La mujer que protagonizó el famoso ampay del “auto rana” junto a Christian Domínguez decidió reaparecer y lo hizo con declaraciones directas que no dejaron espacio a dudas.

Su nombre se hizo conocido cuando aquel episodio terminó marcando el fin de la relación del cantante con Pamela Franco. Hoy, más de un año después, Moncada retomó la palabra para enviarle un mensaje a Karla Tarazona, actual pareja del cumbiambero, que sonó más a advertencia que a simple consejo.

Con voz firme, la rubia reflexionó sobre lo ocurrido en su momento y aseguró que, de estar en el lugar de Karla, actuaría de manera tajante. “Yo sí no regresaría con alguien que te engaña de esa manera”, dijo, subrayando que la confianza, una vez quebrada, no se recupera fácilmente. Para ella, las segundas oportunidades no tienen cabida cuando se trata de infidelidad: “las personas nunca cambian y esa persona jamás va a cambiar”.

Lejos de mostrarse avergonzada por el pasado, Mary dejó en claro que su experiencia puede servir como ejemplo para otras mujeres. En esa línea, mencionó a Tarazona y el modo en que acompaña a Christian en sus giras, incluso fuera de Lima. Según Moncada, esa actitud no sería casual. “Tiene que cuidarlo. En provincia es donde quizás hace sus cositas”, expresó, insinuando que esos viajes podrían ser terreno propicio para nuevas polémicas.

Mary Moncada lanza advertencia sobre la relación de Karla Tarazona y Christian Domínguez

Mary Moncada sorprendió con un mensaje que rápidamente dio que hablar en el mundo de la farándula. Aunque en apariencia fue un consejo para Karla Tarazona, sus palabras se interpretaron más como una alerta sobre lo que significa compartir la vida con Christian Domínguez, cuyo historial amoroso siempre genera polémica.