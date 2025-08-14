Pamela Franco genera revuelo tras eliminar sus fotos con Christian Cueva, avivando rumores de crisis en su relación. El hecho se da después de acusaciones en su contra.

Pamela Franco estaría sufriendo por llamada de Cueva a pareja de Pamela López | Composición: Wapa / Captura de pantalla

La relación entre Pamela Franco y Christian Cueva vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras un inesperado movimiento en redes. La cantante de cumbia decidió eliminar cualquier rastro del futbolista en su cuenta de Instagram, lo que ha avivado los rumores de crisis. El hecho ocurre justo después de que salieran a la luz nuevas acusaciones contra el jugador, quien habría llamado a Paul Michael, pareja de Pamela López.

Pamela Franco borra toda evidencia de Christian Cueva en redes tras nuevo escándalo

La relación entre Pamela Franco y Christian Cueva atraviesa un momento incierto. La cantante de cumbia sorprendió a sus seguidores al eliminar, sin previo aviso, todas las fotografías que compartía junto al futbolista en sus redes sociales.

La drástica acción llegó después de que Pamela López denunciara públicamente que el padre de sus hijos, Christian Cueva, habría intentado comunicarse reiteradas veces con Paul Michael, su actual pareja. Este hecho desató una ola de especulaciones sobre un posible quiebre entre la artista y el mediocampista trujillano.

En medio de la controversia, Vanessa Pumarica, amiga cercana de Franco, habló en el programa Todo se filtra y dejó entrever su preocupación por la situación sentimental de la cumbiambera.

“Si yo estuviera en este momento, ahorita con ella, conversando, le diría: ‘Replantea’”, expresó Pumarica, sugiriendo que Pamela debería reconsiderar su relación con Cueva.

La bailarina remarcó que su amiga es una mujer madura y capaz de tomar sus propias decisiones. “Ella ya está grande, es una persona adulta, sabe qué decidir, es una mujer hecha y derecha. Entonces, ella tiene que saber tomar sus decisiones. Obviamente, pues imagínate Christian jamás te va a responder, porque ¿qué va a decir?”, señaló.

Más allá del escándalo mediático, Pumarica enfatizó que lo que más le preocupa es el bienestar emocional de Franco.

“Ver lo que veo en la televisión me da muchísima pena, no por él, sino por ella. Porque yo me imagino, y por el cariño que le siento, ella debe estar sufriendo. Entonces, no se lo merece tampoco, ¿no?”, indicó.

Christian Cueva responde a las acusaciones de Pamela López por supuestas llamadas a Paul Michael

Un nuevo capítulo se suma a la historia de tensiones entre Christian Cueva y Pamela López. La exesposa del futbolista aseguró que el jugador, presuntamente en estado de ebriedad, habría intentado comunicarse en repetidas ocasiones con Paul Michael, su actual pareja.

Según López, los intentos de contacto se habrían repetido al menos cinco veces, situación que encendió sus alarmas. “Temo lo peor”, declaró, explicando que tanto las llamadas como los mensajes la tomaron completamente por sorpresa.

Las declaraciones no tardaron en generar repercusión en programas de espectáculos y redes sociales, colocando a Cueva nuevamente en el centro de la polémica. Frente a la creciente ola de comentarios, el mediocampista negó categóricamente la versión de su exesposa. De acuerdo con su postura, todo lo dicho es falso y dañino para su reputación.

“No es cierto lo que se ha dicho. Tomaré las medidas correspondientes para defenderme”, habría manifestado a su entorno cercano. El deportista también anunció que iniciará acciones legales contra López por lo que considera un acto de difamación.

Fuentes allegadas al futbolista sostienen que, en el momento en que supuestamente ocurrieron las llamadas, Cueva se encontraba en Ecuador y que en ningún momento intentó contactar al actual compañero sentimental de Pamela López.

Pamela López muestra supuestas pruebas contra Christian Cueva por llamadas a su pareja

La todavía esposa de Christian Cueva sorprendió a sus seguidores al usar sus redes sociales para exponer lo que ella considera pruebas de acoso hacia su actual pareja, Paul Michael. Según Pamela López, estos mensajes y llamadas provienen del entorno del padre de sus hijos, luego de que el futbolista anunciara que tomaría “medidas legales” contra ella tras las denuncias difundidas en ‘Amor y fuego’ el último martes.

En un video compartido en sus historias de Instagram, la empresaria de 38 años mostró capturas de WhatsApp y llamadas perdidas provenientes de un número desconocido. La imagen de contacto pertenecía a un hombre llamado “Mariño”, quien sería amigo de Cueva y conocido por López.

“Por favor, aquí dejo las pruebas del viernes 8 de agosto de este año. Sería bueno que primero logres redactar tú mismo tu comunicado mitómano ya que siempre te lo han redactado y, segundo, explica por qué este tipo que vive contigo en Ecuador llama a mi pareja, a razón de qué consiguió su número y llama insistentemente a la medianoche hablando incoherencias”, escribió la empresaria.

Además, López aprovechó para exigir al volante de Emelec que respete tanto su relación con Pamela Franco como la suya con Paul Michael. También cuestionó los comentarios de su amigo sobre la “guitarra” y el “tío” que aparecieron en los mensajes.