Melissa Paredes reveló conversación donde encara a Rodrigo Cuba por respaldar un comentario sobre que le pintaría el cabello a su hija. La respuesta de ‘El Gato’ sorprendió.

¿Se retracta Rodrigo Cuba? La polémica entre el futbolista y Melissa Paredes vuelve a encenderse luego de que él respaldara un comentario en redes que cuestiona a la actriz por pintarle el cabello a su hija. Ante ello, la modelo habló para América Espectáculos y expuso los mensajes privados que le envió al padre de su menor tras sentirse expuesta públicamente. La respuesta de ‘El Gato’ no pasó desapercibida.

Melissa Paredes expone conversación con Rodrigo Cuba por 'apoyar' que le pinta el cabello a su hija

Melissa Paredes decidió pronunciarse y reveló que se comunicó con Rodrigo Cuba luego de que el futbolista diera ‘me gusta’ a un comentario en redes que afirmaba que ella le pintaba el cabello a su hija y actuaba sin límites con la menor, lo que supuestamente justificaría que él le cortara el cabello sin consultarle.

Esta situación desató una ola de críticas contra la modelo, acusándola de someter a su hija a supuestos tratamientos estéticos inapropiados para su edad, motivo por el cual decidió enfrentar directamente a su exesposo.

En declaraciones para América Espectáculos, Paredes contó que le pidió explicaciones a Cuba por avalar una versión que, según ella, nunca ocurrió, negando tajantemente haber teñido el cabello de la menor.

"Yo le dije 'oye, ¿qué te pasa?", expresó la modelo al reclamarle por una acción que, asegura, la dejó mal parada públicamente. "Me dice que no, que él no se ha dado cuenta de ese like, parece que decía otra cosa y le dio like, pero ya la gente especulando", explicó el futbolista al notar el verdadero contenido del comentario que respaldó.

A pesar de esa explicación, Melissa sostuvo que le exigió una aclaración pública, pues considera totalmente falsa esa versión, y afirmó que siempre consulta con él cualquier decisión relacionada con su hija.

"Le digo 'si no aclaras, porque cómo vas a decir eso porque si se le pinta el pelo a la niña jamás, ¿no?' Sino creo que él no lo permitiría tampoco. Ambos somos padres, ambos debemos decidir sobre su hija consultándonos los unos a los otros. Él dice 'te juro que se me ha escapado'", agregó.