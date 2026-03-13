Durante el live, Pamela Franco y Melanie Martínez advirtieron que, si compartieran lo que saben, podría comprometer la relación de Domínguez con Karla Tarazona.

La polémica volvió a rodear a Christian Domínguez luego de que Pamela Franco realizara una transmisión en vivo acompañada de Melanie Martínez, otra de las exparejas del cantante. Durante el live, ambas dejaron entrever que conocen episodios del pasado del cumbiambero que, de salir a la luz, podrían generar un fuerte impacto en su actual relación con Karla Tarazona.

Pamela Franco y Melanie Martínez lanzan advertencia sobre Christian Domínguez y su relación con Karla Tarazona

En medio de la conversación, las dos mujeres insinuaron que poseen información comprometedora sobre el líder de la Gran Orquesta Internacional. Las declaraciones no tardaron en generar revuelo en redes sociales, donde usuarios interpretaron sus palabras como una advertencia directa al cantante.

“Que no te va a gustar...”, señaló Pamela Franco en un primer momento, mientras Melanie Martínez intervino para reforzar la idea. “Si yo hablara, si yo contara (Créeme que no te va a gustar)”, sostuvo Melanie, mientras que la cantante siguió con sus advertencias.

La conversación continuó elevando el tono cuando ambas insinuaron que, si decidieran contar todo lo que saben, la situación podría afectar seriamente la estabilidad de la actual relación de Domínguez.

“Si contáramos, si contáramos... el castillito de naipes (hace un gesto con las manos indicando derrumbe) ¡ti, ti, ti, ti, ti! ¡Se cae! Pero no es el punto”, agregó Martínez, dejando entrever que poseen información delicada sobre el cantante.

Pese a las insinuaciones, Pamela Franco aclaró que no tiene intención de interferir en la relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, aunque sí dejó claro que no descarta responder si la situación lo amerita.

“Alucina, alucina que yo pienso que no se caería porque hay gente que... que nace para... (risas). Yo creo que sí, la verdad. Mira, ahí me van a decir todo lo que tú quieras, pero las personas que han estado conmigo y que están conmigo también saben, porque también están que ven por aquí, que yo no... no estamos para esa vaina.

Yo la verdad que no tengo intención que su idilio se termine. Yo creo que hacen... que están bien juntos, la verdad”, sentenció Pamela, generando que Melanie coincidiera con ella.

Pamela Franco asegura que estará atenta a los movimientos de Christian Domínguez

En otro momento de la transmisión, Pamela Franco dejó entrever que seguirá de cerca lo que ocurra en torno a su expareja. Según explicó, aunque no suele estar pendiente de la televisión, recibe constantemente información sobre lo que sucede.

“No sé, Melanie, tú... pero voy a estar... Mira, no estoy pendiente de la televisión ni nada, a veces veo TikTok y me salta, pero también me mandan. Pero voy a estar muy atenta. Me he soplado bastantes cosas, ¿ah?”, sostuvo la cantante.