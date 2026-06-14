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¿Qué motivo del viaje de Keiko Fujimori fuera de Perú antes del fin del conteo de la ONPE?

Keiko Fujimori se marchó de Perú mientras continúa el conteo de la ONPE. Explicó su salida temporal.

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    ¿Qué motivo del viaje de Keiko Fujimori fuera de Perú antes del fin del conteo de la ONPE?
    Keiko Fujimori anuncia viaje fuera del país en plena segunda vuelta presidencial.
    ¿Qué motivo del viaje de Keiko Fujimori fuera de Perú antes del fin del conteo de la ONPE?

    En un momento crítico por la segunda vuelta presidencial y con el conteo de la ONPE aún en progreso, Keiko Fujimori generó sorpresa al anunciar que dejará Perú temporalmente. A través de sus redes sociales, la líder de Fuerza Popular señaló que el viaje tiene un carácter familiar por su hija Kyara, en un contexto en el que la ciudadanía sigue atenta a los resultados electorales.

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    Motivo de la salida de Keiko Fujimori durante la segunda vuelta

    La candidata presidencial de Fuerza Popular comunicó que estará fuera del país unos días para acompañar a su hija Kyara en un evento personal significativo. Precisó en sus redes que es "un viaje meramente familiar", y negó que su decisión esté vinculada a motivos políticos. El anuncio llega mientras el proceso electoral aún no arroja un resultado definitivo.

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    Keiko Fujimori aseguró que seguirá atenta al avance de la segunda vuelta. Destacó en su mensaje: "Me mantendré en continuo contacto con el comando nacional de personeros", el cual se dedica a supervisar y proteger los votos de Fuerza Popular en esta fase final del escrutinio de actas observadas e impugnadas.

    Incertidumbre a medida que la ONPE se acerca al 98% del conteo

    La partida temporal de Fujimori ocurre en un contexto de gran expectativa nacional. Con más del 98% de las actas procesadas por la ONPE, la diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez sigue siendo leve, mientras la ciudadanía espera cada actualización del conteo de votos.

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    ONPE al 98% de la segunda vuelta electoral: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
    ONPE al 98% de la segunda vuelta electoral: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

    El desenlace de la elección presidencial aún depende de la revisión de las actas observadas e impugnadas por los jurados electorales especiales. Ambos equipos, el de Fuerza Popular y el de Roberto Sánchez, permanecen vigilantes durante el proceso, mientras entidades de observación internacional y autoridades electorales hacen un llamado a la calma y al respeto por los resultados oficiales.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Qué motivo del viaje de Keiko Fujimori fuera de Perú antes del fin del conteo de la ONPE?
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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