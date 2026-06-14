¿Qué motivo del viaje de Keiko Fujimori fuera de Perú antes del fin del conteo de la ONPE?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
En un momento crítico por la segunda vuelta presidencial y con el conteo de la ONPE aún en progreso, Keiko Fujimori generó sorpresa al anunciar que dejará Perú temporalmente. A través de sus redes sociales, la líder de Fuerza Popular señaló que el viaje tiene un carácter familiar por su hija Kyara, en un contexto en el que la ciudadanía sigue atenta a los resultados electorales.
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Motivo de la salida de Keiko Fujimori durante la segunda vuelta
La candidata presidencial de Fuerza Popular comunicó que estará fuera del país unos días para acompañar a su hija Kyara en un evento personal significativo. Precisó en sus redes que es "un viaje meramente familiar", y negó que su decisión esté vinculada a motivos políticos. El anuncio llega mientras el proceso electoral aún no arroja un resultado definitivo.
Keiko Fujimori aseguró que seguirá atenta al avance de la segunda vuelta. Destacó en su mensaje: "Me mantendré en continuo contacto con el comando nacional de personeros", el cual se dedica a supervisar y proteger los votos de Fuerza Popular en esta fase final del escrutinio de actas observadas e impugnadas.
Incertidumbre a medida que la ONPE se acerca al 98% del conteo
La partida temporal de Fujimori ocurre en un contexto de gran expectativa nacional. Con más del 98% de las actas procesadas por la ONPE, la diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez sigue siendo leve, mientras la ciudadanía espera cada actualización del conteo de votos.
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El desenlace de la elección presidencial aún depende de la revisión de las actas observadas e impugnadas por los jurados electorales especiales. Ambos equipos, el de Fuerza Popular y el de Roberto Sánchez, permanecen vigilantes durante el proceso, mientras entidades de observación internacional y autoridades electorales hacen un llamado a la calma y al respeto por los resultados oficiales.