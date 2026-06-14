¡TRÁGICO MOMENTO! Policía pierde la vida tras lamentable accidente con bus del Metropolitano en Comas

Henry Jesús Echaíz , de 51 años, sufrió un accidente en su moto en el carril exclusivo del Metropolitano en la avenida Universitaria mientras volvía de jugar al fútbol.

Un agente de la Policía Nacional del Perú, Henry Jesús Echaíz, falleció en un accidente de tránsito este domingo en Comas, mientras regresaba a su hogar tras un partido de fútbol.

Un agente de la Policía Nacional del Perú, Henry Jesús Echaíz, falleció en un accidente de tránsito este domingo en Comas, mientras regresaba a su hogar tras un partido de fútbol.

Un miembro de la Policía Nacional del Perú perdió la vida el sábado por la noche tras un accidente de tránsito en la vía del Metropolitano, cerca de la estación Sangarará, en Comas.

El agente fue identificado como Henry Jesús Echaíz, de 51 años, quien trabajaba como suboficial técnico de segunda en la comisaría de San Isidro. Según los primeros informes, conducía su motocicleta y colisionó con un bus del servicio en la avenida Universitaria, camino a Carabayllo.

ATU comenta sobre el accidente del policía

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) expresó su pesar por el fallecimiento del agente y explicó que el incidente ocurrió cuando Echaíz, durante su descanso, accedió con su motocicleta al carril exclusivo del transporte. Según el comunicado oficial, el suboficial perdió el control al percatarse de un bus en movimiento, lo que provocó el trágico suceso.

La ATU declaró: "Desde el inicio, facilitó todas las gestiones a las autoridades para realizar las investigaciones pertinentes y ofreció acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad del sistema, con el propósito de esclarecer los hechos".

La institución reafirmó su compromiso de colaborar con las pesquisas. Enfatizó la importancia de que los conductores particulares eviten invadir la vía exclusiva y advirtió sobre los peligros que esta práctica implica para la seguridad y el flujo del servicio.

Investigación en curso sobre el choque en Comas

Según familiares, Echaíz regresaba a su hogar tras un partido de fútbol en el momento del accidente. La noticia ha causado gran impacto entre sus colegas, quienes se presentaron en el lugar tras ser informados del hecho.